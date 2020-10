Sánchez: "Estamos dispuestos a hacer todas las concesiones al PP para renovar el CGPJ"

El toque de atención de Bruselas por politizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha obligado a Pedro Sánchez a recular. El presidente del Gobierno ha anunciado este viernes que está dispuesto a hacer "todas las concesiones" al Partido Popular con el fin de renovar el órgano de gobierno de los jueces con las reglas vigentes.

No obstante, Sánchez ha dejado claro que no tiene intención de aceptar la principal demanda del equipo de Pablo Casado: que Unidas Podemos no participe en la negociación. Tampoco ha aclarado si está disupuesto a retirar el proyecto de ley promovido por el PSOE y Unidas Podemos que rebaja de tres quintos a mayoría absoluta el umbral de elección de los miembros del CGPJ procedentes de la carrera.

Esta reforma es la que ha provocado la reprobación de la Comisión Europea, que considera que aumentará la influencia del poder legislativo sobre el poder judicial y politiza todavía más el órgano de Gobierno de los jueces. Sánchez ha expresado su "respeto absoluto" a las críticas de Bruselas, pero ha asegurado que ningún líder europeo le ha hablado sobre esta cuestión durante el Consejo Europeo.

"Los interlocutores del PP lo saben. Hemos mostrado la máxima disponibilidad para ceder porque entendemos que un acuerdo siempre redunda al final en beneficio de todas las partes. Tenemos la máxima disponibilidad a hacer las concesiones para desbloquear una situación como la que estamos viviendo desde hace dos años", ha asegurado Sánchez en la rueda de prensa final de la cumbre.

"Esto tiene fácil solución. Y es que el Partido Popular se siente, negocie y acuerde la renovación" del CGPJ, insiste Sánchez. "El Gobierno está dispuesto a llegar a un acuerdo ya, en el día de mañana, no esperar más (...) Mostramos con absoluta contundencia nuestra disponibilidad, la absoluta disponibilidad para poder acordar esa renovación", ha asegurado el presidente.

"Lo que no se puede hacer es mantener una posición de bloqueo que dura ya dos años y cuyos visos son de estar 6 años, hasta la próxima legislatura como mínimo", se ha quejado. Sánchez insiste en que ya ha alcanzado dos acuerdos con el PP sobre la renovación del CGPJ que después Casado rompió de forma "unilateral": el primero en 2018 y el segundo durante el mes de julio, que estaba cerrado "al 99%".

En cuanto a la reforma promovida por el PSOE y Unidas Podemos, el presidente del Gobierno ha dicho que se trata de una norma "antibloqueo" y que todavía puede modificarse durante su tramitación parlamentaria porque los dos partidos no tienen mayoría. Pero en ningún momento ha confirmado que se vaya a retirar.