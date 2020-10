Cs rectifica y no apoyará la 'Memoria' ni de PSOE ni de Vox: "No somos herederos de ningún bando"

Ciudadanos ha dado un giro a sus postulados sobre Memoria Histórica. El mes pasado apoyó -a propuesta de Vox- la retirada de las calles de Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero. Ambos históricos líderes socialistas. Hoy, Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, ha confirmado que no volverá a ocurrir.

En el Ayuntamiento de la capital, ya no prosperará la Memoria Histórica del PSOE ni la de Vox. Los once escaños de los liberales son necesarios para formar cualquier mayoría y, a tenor de lo explicado por Villacís, ya no se pondrán al servicio de ninguna política de este tipo.

"Mueren cada día cientos de personas. Ninguna de ellas se hubiese salvado por poner o quitar una placa. La gente se muere y se arruina. Es inexplicable que hoy no se dediquen todos los esfuerzos a la lucha contra la pandemia", ha aseverado la vicealcaldesa en rueda de prensa.

En los últimos cuatro años, los de Villacís han apoyado tanto al PSOE como a Vox en distintos cambios de calles. Pero, tras consensuarlo con la dirección nacional de su partido, la vicealcaldesa ha proclamado: "No volveremos a hacerlo. No somos herederos de ninguno de los dos bandos".

De ahí que pueda presumirse que esta postura se hará extensible al resto de grupos municipales de Ciudadanos en todo el país. Allí donde los liberales -como sucede en Madrid- sean necesarios para aprobar el cambio de una calle, la propuesta decaerá.

"No comprendo que haya grupos más pendientes de cavar su propia trinchera que de solucionar la pandemia. Los populismos están cumpliendo su objetivo. Promueven su propia guerra para polarizar la política", ha afirmado Villacís.

A finales del pasado septiembre, Ciudadanos lo tuvo claro en el caso de Largo Caballero. Manifestó más dudas en el de Indalecio Prieto, pero finalmente los votos naranjas apuntalaron la mayoría de PP y Vox.

Villacís, en rueda de prensa, ha reconocido que las últimas semanas de pandemia le han hecho "reflexionar". "Que no cuenten con nosotros. Sus iniciativas serán estériles. Nos toca reivindicar el centro y la moderación", ha concluido la vicealcaldesa de la capital.