Robles: "El compromiso del Gobierno con el Rey es absoluto y la monarquía, como España, es de todos"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recalcado este lunes el compromiso del Gobierno con la monarquía parlamentaria, "una pieza clave del sistema constitucional". En un 12 de octubre atípico, marcado por la ausencia de desfiles militares y por la reducción de las celebraciones a su mínima expresión por las restricciones impuestas por el coronavirus, la ministra de defensa quiso resaltar el apoyo del Ejecutivo a la monarquía.

"El compromiso del Gobierno y el mío con el Rey es absoluto y total. La monarquía constitucional es esencial en el sistema constitucional. Nos da una proyección internacional magnífica y ejemplar. Y lo que yo creo es que hay que reivindicar que la monarquía, como España, es de todos", explicó. "Creo profundamente en la monarquía parlamentaria, en el Poder Judicial formado por jueces independientes. No se debe politizar la justicia, ni tampoco judicializar la vida política".

En declaraciones a la cadena Cope, y preguntada por las críticas del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a la monarquía y al Rey en particular, la ministra destacó que no ha tenido "ninguna conversación al respecto" con Iglesias. Sin embargo, y pese a destacar que "la opinión de cada uno es respetable", Margarita Robles ha querido destacar que "en democracia lo único que vale es la ley y la norma, y no cabe duda de lo que dice la Constitución sobre la monarquía parlamentaria".

"Las opiniones personales son opiniones personales, pero la acción del Gobierno está ahí. El presidente del Gobierno se ha mostrado muy claro, hay un respeto absoluto y cierto orgullo en que tengamos esta Constitución en la que la monarquía es una pieza clave de nuestro sistema constitucional, impecablemente representada por Felipe VI", considera. "En una democracia bien consolidada no podemos poner en causa nuestras instituciones", zanjó.

Sobre el caso judicial que atañe a Pablo Iglesias, Margarita Robles no ha querido pronunciarse, defendiendo el respeto por "la presunción de inocencia". "Lo tengo muy interiorizado, siempre lo digo, por convicción, porque es una pieza clave del Estado de Derecho y para todos: vamos a dejar que sean los jueces los que dicten las resoluciones. No puedo ponerme a especular sobre lo que puede pasar en el ámbito del poder judicial. Ellos dictaran la resolución que consideren correcta. Vamos a dejar que las cosas ocurran a su tiempo".

En una jornada de celebración atípica, la ministra de Defensa ha querido resaltar el papel de las Fuerzas Armadas durante estos meses de la pandemia, "que han estado haciendo de todo, desde labores de desinfección, traslado de pacientes, de cadáveres... han sido tiempos muy duros y las fuerzas armadas han estado ahí siempre".

"Este año se decidió que no hubiera un desfile porque sería muy difícil mantener la distancia de seguridad, pero tendremos un acto de máxima solemnidad y cariño. Tendremos un acto de carácter militar con el Rey y Gobierno, con el homenaje a la bandera y todos los caídos, la Legión y el desfile de la patrulla águila...", especifico.