Vox promociona la moción de censura a Pedro Sánchez: "Contra la mafia"

Vox ha promocionado este lunes la moción de censura "contra Pedro Sánchez y su mafia" a través de redes sociales, en referencia al mecanismo constitucional que presenta este martes en el Congreso de los Diputados.

Bajo el hashtag #MociónContraLaMafia, el partido de Santiago Abascal ha adelantado que la moción de censura será contra la "mafia mediática", la mafia "separatista", la "mafia okupa" y la "mafia de la inmigración". En definitiva, "contra la mafia".

A bombo y platillo, con la colaboración de toda la plana mayor, la formación de derecha radical ha iniciado esta campaña para buscar legitimidad a una iniciativa que, sin embargo, no cuenta con el apoyo de ninguna otra formación. "No hemos venido a hacer lo que ellos digan, sino lo que los españoles quieren", asegura Vox en su cuenta oficial de Twitter, adjuntando un vídeo preparado por su equipo de comunicación.

No hemos venido a decir lo que ellos digan, sino lo que los españoles quieren 💪🇪🇦#MociónContraLaMafia pic.twitter.com/wYlNNwkokE — VOX 🇪🇸 (@vox_es) September 28, 2020

En el vídeo aparecen distintos simpatizantes que aseveran que la moción de censura que presentará el partido de derecha radical es necesario porque hace falta "un cambio radical".

"Si no presenta ahora, cuándo se va a presentar?", se queja amargamente una mujer. Otro, grita: "¡Queremos vivir en un país libre!". Mientras tanto, se suceden las declaraciones de periodistas y parlamentarios atacando a la formación de Abascal.

Por otro lado, miembros de la cúpula de Vox como Macarena Olona o el vicesecretario de comunicación, Manuel Mariscal, han optado por mostrar su entusiasmo compartiendo un vídeo musical en el que Abascal aparece boxeando y fumando un puro.

Sin apoyos

Vox anunció el pasado mes de julio una moción de censura contra "el Gobierno socialcomunista responsable de la miseria y la muerte que asola España". Los 52 diputados del partido son suficientes para presentarla y eso es lo que van a hacer dos meses después en el Congreso de los Diputados, tras las vacaciones de verano y con el resto de la oposición habiéndose desmarcado de la misma.

La moción será defendida en la tribuna del Congreso por el candidato de Vox a presidir la Generalitat, Ignacio Garriga. El candidato será finalmente Santiago Abascal, pese a que la formación dejó entrever en verano que se trataría de un "candidato independiente" y "de renombre".

Para que la moción de censura saliera adelante, Vox necesitaría el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados, es decir, 176 escaños, una cifra que está lejos de alcanzar debido a la falta de apoyos de las demás formaciones.

El PP ha denunciado que la moción de censura de Vox sólo "da alas" a Pedro Sánchez porque es imposible que salga adelante ya que necesita mayoría absoluta y, entre otros, el apoyo del "partido de Otegi o el de Torra", en palabras del portavoz en el Senado, Javier Maroto.

Ciudadanos también ha rechazado apoyar esta medida, que considera como "una campaña de marketing puro y duro", y ha denunciado que la misma restará credibilidad a España y no servirá para cambiar al Ejecutivo.

Pese a que la moción de censura que presentará Vox no tiene ninguna opción de ir adelante, eso "no importa" a la formación. El partido de derecha radical asegura que no está en el Congreso "para ganar votos, sino para defender las ideas" que los han llevado allí: "Si mañana hay elecciones y somos uno solo, seguiremos igual, porque creemos en nuestras ideas".