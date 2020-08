"No entramos a debatir con Calviño, está firmado": Podemos no renuncia a subir impuestos en los PGE

Nadia Calviño tiene el respaldo de Pedro Sánchez en lo referido a la política impositiva. Por eso, en sus comparecencias públicas, no tiene problema en deslizar que no habrá subida de impuestos mientras la economía siga dañada por la pandemia. Un mensaje que no encaja con el deseo de Podemos: incrementar los impuestos para "los bancos y los ricos".

"No vamos a entrar a ese debate con la ministra, nos ceñimos a lo que está firmado", informan a este periódico fuentes cercanas a Pablo Iglesias. Se agarran con fuerza al documento que suscribieron con el PSOE en diciembre de 2019, y que alumbró la actual coalición de gobierno.

Sin embargo, los guiños de Sánchez a Ciudadanos -Arrimadas no tolera la subida impositiva- y el desprecio a Esquerra Republicana hace tiempo que colocaron en alerta a la organización morada. Una tensión que pudo palparse este jueves después de que la propia Calviño confirmara en Espejo Público el aparcamiento de los gravámenes.

"Insistimos: está en el programa de gobierno", reseñan fuentes de Unidas Podemos. Según lo testado por este diario, en el entorno de Iglesias procuran quitar hierro a la opinión de los ministros más críticos con lo que ellos llaman "justicia fiscal". No obstante, temen que el gesto esconda un mano tendida a PP y Ciudadanos, que podrían entrar a negociar las cuentas públicas.

Desde que estalló la pandemia, el presidente del Gobierno juega a dos barajas. Encontró en Ciudadanos el apoyo imprescindible para las prórrogas del estado de alarma, pero en ningún momento soltó amarras con los nacionalistas -llegó incluso a firmar la derogación de la reforma laboral con EH Bildu, aunque luego dio marcha atrás-.

El documento acuñado por Sánchez e Iglesias incluye un capítulo titulado "justicia fiscal". Un aspecto al que, como ha quedado relatado, no renunciará Podemos en la elaboración de los Presupuestos.

Los impuestos que quiere Podemos

Se especifica, en el impuesto de Sociedades, una tributación mínima del 15% para las grandes corporaciones y hasta el 18% para las financieras y empresas de hidrocarburos.

En clave IRPF, se ordena incrementar dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes con rentas superiores a los 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda los 300.000. Por otro lado, el tipo estatal sobre las rentas de capital crecerá en cuatro puntos porcentuales para las rentas superiores a 140.000.

En un tono más enigmático y sin dar demasiados detalles, Unidas Podemos y PSOE escribieron: "Se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas". Por último, acordaron decretar una tasa del 15% sobre los beneficios no distribuidos de las Socimis (Sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria).

La tensión entre Calviño y la facción morada de Podemos es frecuente desde que echó a andar el Gobierno. En los últimos días, Isabel Celaá, ministra de Educación, se ha unido al capítulo de las tensiones con su gestión de la vuelta a las aulas. En Podemos la acusan de "falta de liderazgo".