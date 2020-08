Calviño quiere unos ERTE como los de Alemania, que los ha alargado a finales de 2021

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, ha señalado en el programa de televisión Espejo Público que "por supuesto que se están cobrando los ERTE" pese a que son medidas que "conllevan un altísimo cargo fiscal" y ha tenido palabra para los autónomos, que a su juicio durante la pandemia "ha sido un colectivo muy atendido" que se está beneficiando de "una prestación especial que no había existido nunca".

En este sentido, y dado que la recuperación no está afectando a todos los sectores por igual, Calviño ha subrayado que ahora lo que hay que pensar es si a partir de septiembre se continúa con los ERTE en aquellas actividades más afectadas por la pandemia y si éstos deben transformarse desde el instrumento de choque que son ahora a una oportunidad para que los trabajadores reciban formación y se recualifiquen, en línea con lo que hace Alemania, país que acaba de prorrogar los ERTE hasta finales de 2021.

La vicepresidenta ha subrayado que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han sido un mecanismo "muy útil" tanto en la fase más dura de la pandemia como en la fase actual, y ha indicado que tres de cada cuatro trabajadores que estaban en ERTE ya se han reincorporado al mercado laboral.

Cuestionada sobre "quién paga" todas las medidas derivadas del impacto de la Covid-19, Calviño ha recordado que conllevan "un pacto, pero eso no va a frenar al Gobierno" y ha señalado un objetivo: "Nuestra prioridad es impulsar la actividad económica y el empleo".

Calviño ha asegurado que los indicadores macroeconómicos diarios y más recientes apuntan a que la "reactivación está en marcha", aunque la recuperación sea "irregular" y no afecte a todos los sectores económicos por igual.

La ministra también ha subrayado que la pandemia causó una "caída intensa, pero temporal" del PIB, que se fue recuperando una vez terminó el periodo de hibernación de la economía española.

En cuanto a la reapertura de los colegios, la ministra ha indicado que el Gobierno también tiene como "prioridad que reabran" porque es necesario que se recupere la normalidad" pese a los rebrotes de la Covid.

En este sentido ha señalado que está "satisfecha" con la app Radar COVID, que "ha dado un salto importante y ya funciona en ocho comunidades autónomas", por lo que espera que esté operativa "en toda España a medidos de septiembre".

La ministra también ha considerado prioritario conseguir unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), puesto que los actuales prorrogados no tienen nada que con la actual situación, y ha apelado al apoyo de todas las formaciones políticas: "Es vital actuar todos juntos, no podemos seguir con unos presupuestos que no corresponden a esta época, tienen que permitir ejecutar las ayudas europeas, de todos depende".