36 horas de bronca en el Gobierno: así engañó Sánchez a Iglesias para hacer un guiño al PP

Las 36 horas que pasaron desde que el martes Pablo Echenique recibió el documento negociado el día anterior bajo la batuta de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez hasta que, junto a Adriana Lastra, llevó al Registro del Congreso el borrador de conclusiones de la Comisión de Reconstrucción entrada casi la noche del miércoles fueron las más tensas de la corta vida del Gobierno de coalición.

En Unidas Podemos primero se instaló la sorpresa, después la indignación, luego la resignación y, finalmente, el rearme, según ha podido saber este periódico.

Cuando se acercaban las 21:00 horas del miércoles, nadie en la Cámara Baja entendía lo que estaba pasando ni qué sentido tenía que dos partidos que comparten Gobierno fueran incapaces de cerrar un documento aparentemente sencillo. El borrador conjunto para la reconstrucción no llegó hasta las 20.45, a sólo 15 minutos de la bocina.

Maitines

La formación morada no quiso confirmar oficialmente a EL ESPAÑOL los extremos del episodio, pero este periódico ha podido saber toda la intrahistoria del que es el primer engaño de Sánchez a Iglesias desde que se abrazaron el pasado 12 de noviembre.

El lunes, la reunión de maitines, con Sánchez, Iglesias, Carmen Calvo, Pablo Echenique, María Jesús Montero, Iván Redondo y el resto del gabinete de Moncloa, se dedicó esencialmente a sentar las bases del documento. A la salida, todo estaba claro: el ala socialista del Gobierno quería dejar puertas abiertas a un acuerdo con el PP y los morados tenían que transigir.

Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso. Efe

Después de varias victorias de Unidas Podemos en políticas concretas relacionadas con la crisis del coronavirus, y después también de la confianza labrada entre Sánchez e Iglesias, llegaba la primera gran derrota morada.

En las filas de Unidas Podemos ese revés se trataba de asumir como algo menor: si había que claudicar a cambio de asegurar la legislatura con un acuerdo de Presupuestos menos ambicioso, merecía la pena. Nada impediría en adelante retomar los temas bandera de la formación.

Llamada a Iglesias

Pero el martes, el documento enviado por Moncloa no se parecía en nada a lo negociado en la mañana del lunes. Y la sorpresa en la delegación morada fue tal que, según las fuentes consultadas, Echenique descolgó el teléfono para llamar a Iglesias.

Al día siguiente, el ánimo con el que llegó al Congreso el portavoz parlamentario de Unidas Podemos indicaba que no estaban dispuestos a aceptar más rebajas.

Entretanto, en los pasillos del Palacio de las Cortes se advertía la tensión en los asesores de cada grupo. Oficialmente, Lastra y Echenique estaban negociando un papeleo que tenía que haber sido fácil: una especie de resumen del programa de Gobierno, con algunos matices nuevos tras la inesperada llegada del coronavirus.

Era miércoles 24 de junio y lo curioso es que el Registro del Congreso ya había ampliado el plazo, previsto inicialmente para las 12.00 del mediodía. Por iniciativa socialista, la Presidencia del Congreso había relajado los horarios y sólo se dudaba si el documento final iba a incluir, o no, el "impuesto a los ricos" que los de Iglesias habían insistido en defender como idea propia dentro de la Comisión.

Un papel "desde cero"

Cuando finalmente se conocieron los términos en que estaba redactado el borrador conjunto, no sólo no estaba esa figura impositiva, es que había desaparecido toda referencia a la derogación de la reforma laboral. Además, la prometida "justicia fiscal" -un eufemismo para no decir "subida de impuestos"-, quedaba diluida en generalidades.

Pedro Sánchez y Adriana Lastra, a su llegada el miércoles al Congreso. Efe

La realidad es que, explican las fuentes, Lastra tuvo que ponerse a redactar, improvisando con Echenique, un documento nuevo "desde cero". La orden era tejer un texto que se pudiera llevar luego al PP para buscar su acuerdo. Y de ahí que los grupos se hubieran dado una semana más, hasta el 2 de julio, para negociar y luego votar. Por eso habían pulido algunas aristas.

Pero los morados impusieron que el texto recuperara el espíritu de lo hablado el lunes en Moncloa y "ni una rebaja más". A la reunión se sumaron otros actores, entre ellos la secretaria de Estado Ione Belarra, que mostraba su interés por recuperar algunas de las reivindicaciones desaparecidas.

A todos los partidos nos gustaría tener más apoyo para poder sacar adelante más medidas de nuestro programa, pero 35 diputados dan para lo que dan. ¡Y para mucho están dando! Esta vez no se pudo conseguir, pero no dudéis que lo seguiremos peleando. 💪 https://t.co/6PCDr3ZJxu — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) June 25, 2020

De hecho, horas después Echenique dejaba claro en público que Unidas Podemos seguirá en sus ideas. Echar abajo los aspectos más lesivos de la reforma laboral está firmado, y el "impuesto a los ricos" es un pilar de sus reivindicaciones. Algunas de ellas sí entraron en el texto final, las que más tienen que ver con sus guiños a colectivos sanitarios, pensionistas o afectados por desahucios.

Lo que quiera Sánchez

Desde que en noviembre se cerró la coalición, Iglesias es consciente de que el Gobierno seguirá vivo con su actual forma sólo el tiempo que a Sánchez le convenga. No sólo porque tiene las prerrogativas legales para ello, sino porque han quedado demostrados sus cambios de discurso a conveniencia, y su facilidad para hacer caer a quien ya no le interesa.

Sánchez y Casado, y la mano tendida

Hemos asistido al primer aviso de que la legislatura puede cambiar radicalmente si los fondos europeos vienen, finalmente, con condiciones, como exigen los cuatro países frugales -Austria, Holanda, Suecia y Dinamarca-.

Que Sánchez se haya empeñado en abrirle puertas al PP -los Ministerios ya están estudiando el borrador de los populares en busca de puntos a los que "decir que sí"- ha provocado un encontronazo que ha servido a socialistas y morados para medir límites. Pero en Podemos advierten: que Iglesias haya aceptado un texto tan poco ambicioso es sólo una tregua.

Pero Sánchez no afloja. Fuentes socialistas del Gobierno confirmaban este viernes a EL ESPAÑOL que se cuenta ya con Ciudadanos para la foto de los Presupuestos y que hay contactos con el PP para buscar puntos de entendimiento por fases: primero para la Comisión de Reconstrucción y, después -"aunque lo vemos muy difícil"- para las Cuentas.