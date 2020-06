Borrell ironiza sobre la ignorancia de Rufián y admite que el dinero de la UE no es gratis

El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha admitido este martes en la Comisión para la Reconstrucción que la deuda que genere España por las ayudas comunitarias por el coronavirus se tendrán que volver. "Las deudas se devuelven y así está previsto", ha dicho.

El jefe de la diplomacia europea contestaba a una pregunta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le reprochaba que el PSOE prefiera ahora pactar con Ciudadanos en Europa y en España para sacar adelante unos "recortes" que, a su juicio, con ERC no se producirían. Y añadía que tenía "la sospecha" de que "el dinero no era gratis".

"El señor Rufián se preocupa por saber si los millones van a ser gratis. No hace falta ser un genio de la economía, lo que no es evidentemente el caso, para saber que los millones no son gratis nunca, que todo tiene un precio y que las deudas se devuelven y así está previsto", ha abundado.

De acuerdo con el exministro de Asuntos Exterioes, como titular del endeudamiento que es la Unión Europea deberá hacer "frente al reembolso del capital y el pago de los intereses a través de los presupuestos comunitarios". Y, en consecuencia, ha remarcado, "lo vamos a devolver todos los países miembros proporcionalmente".

Previamente a este ello, Borrell ha rechazado contestar al portavoz de JxCat en la Comisión y abogado de Carles Puigdemont, Jaime Alonso-Cuevillas, aduciendo que "no ha dicho nada que fuera de interés para esta comparecencia".

Y es que en el turno de preguntas, los diputados de JxCat, ERC y la CUP han criticado a Borrell por declaraciones suyas anteriores al cargo que ocupa en la actualidad. La portavoz de la CUP, Mireia Vehí, le ha reprochado que hubiera dicho que España solo "mató a cuatro indios" y Alonso-Cuevillas le ha dado las "gracias" por su contribución a la internacionalización del "conflicto catalán".

El presidente de la Comisión, Patxi López, ha tenido que llamar la atención a los diputados para que no se desviaran con cuestiones que no son objeto de análisis en la Comisión para la Reconstrucción.