Rufián defiende apoyar el estado de alarma: "La alternativa es la extrema derecha envalentonada"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido la decisión de su partido de facilitar con su abstención la aprobación de la sexta y última prórroga del estado de alarma tras su anterior 'no'. "Ha cambiado la voluntad. Hay voluntad por parte de todos. El espíritu de la investidura peligraba y la alternativa es una extrema derecha envalentonada, y como demócrata me da auténtico pavor", ha reconocido.

Rufián, además, ha señalado que la mesa de diálogo "no es crucial del todo" en las negociaciones entre ERC y el Gobierno de las últimas horas y que la anterior negativa a la prórroga "fue porque nos dijeron que no a prestaciones sociales". "La mesa de diálogo es algo que sé que se pone de ejemplo de relevancia (en las negociaciones) como algo crucial pero no lo es. No del todo", ha dicho en una entrevista en la SER.

Si bien esta mesa de diálogo no ha entrado en la negociación, según ha confirmado el propio Rufián, lo cierto es que ha dejado claro que "el conflicto político continúa" y que esta es "una cuestión" que no a todo el mundo gusta. "La mesa política continúa porque el conflicto continúa", ha remarcado, para añadir que esta "sigue viva" a pesar de la pandemia del coronavirus y que es un "compromiso" de Gobierno.

Sobre el cambio de posición de ERC, que ha pasado del 'no' de sus 13 diputados a la abstención en menos de 15 días, Rufián ha reconocido un cambio de actitud por parte del PSOE. "Hace un mes el PSOE no demostró ningún tipo de voluntad para hablar con nosotros, hace 15 días un poquito más y ahora tenemos un poco más de voluntad", ha explicado, poniendo el foco en su última intervención desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados.

"El espíritu de la investidura peligraba y creo que quedó bastante claro en mi discurso. La amenaza está más presente que nunca", ha dicho Rufián, que considera que cada vez que el Gobierno se sienta a hablar con los que facilitaron la investidura debe tener presente que la alternativa es una "extrema derecha absolutamente envalentonada".

"Hay que desconfinar el problema de los presos"

Sobre el Ingreso Mínimo Vital, que Cataluña ha pedido sin éxito poder gestionar como sí han logrado Navarra y País Vasco, Rufián ha restado importancia a esta cuestión. "Quedan muchos debates más importantes que el de este miércoles. Habrá que hablar del Ingreso Mínimo Vital, que nosotros queremos que sea compatible", ha dicho Rufián.

También se ha referido a la situación de los presos independentistas. "A cualquier demócrata de bien no le gusta la situación de los presos. También hay que desconfinar este problema político. Esto se soluciona vía política, no por la represión, cárcel o jueces", ha afirmado, confirmando, además, que esta cuestión no ha entrado en ninguna de las negociaciones con el Gobierno.