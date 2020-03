Barcelona se queda atrás: Colau convoca caceroladas mientras Almeida lidera la crisis del coronavirus

No existen dos políticos tan opuestos en toda España como José Luis Martínez-Almeida y Ada Colau. También es radicalmente diferente la manera en que los alcaldes de las dos mayores ciudades españolas han encarado la gestión de la crisis del Covid-19.

Mientras Almeida ha liderado con rigor y anticipación la respuesta a la pandemia, Colau ha preferido hacer una lectura ideológica de la crisis y la ha aprovechado para impulsar el programa ideológico de Podemos.

Almeida ha sorprendido a los extraños, pero no tanto a los propios. "Almeida y Colau tienen diferentes idiosincrasias", explica una fuente muy cercana al alcalde de Madrid, pero que también conoce de cerca las cañerías de la política municipal catalana. "Colau es una activista que ha vivido toda su vida del marketing y de la imagen. Almeida es un abogado del Estado que ha vivido toda su vida de la gestión y que sabe lo que es el rigor".

Ejemplo de lo mencionado es lo ocurrido el pasado miércoles 18 de marzo. Mientras Ada Colau convocaba a la cacerolada contra la Corona desde su cuenta oficial de Twitter, José Luis Martínez-Almeida llamaba a los españoles a luchar "codo con codo", anunciaba inspecciones destinadas a comprobar el cumplimiento de las medidas sanitarias en las obras de la ciudad, agradecía su trabajo a la Policía Municipal de Madrid y aplaudía el discurso de Felipe VI.

A las 21h repetimos #cacerolada y aún con más fuerza . Basta ya de #coronacorrupción, que todo el dinero vaya a la #SanidadPublica! https://t.co/TXmpypFpo2 — Ada Colau (@AdaColau) March 18, 2020

Este virus no nos vencerá, nos hará más fuertes. Aplaudo la intervención del Rey, un discurso de liderazgo de la Nación ante esta grave crisis.



Todo va a salir bien. pic.twitter.com/udXCbZ2apq — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) March 18, 2020

"Colau vive de convocar a las cámaras de La Sexta para decir que va a evitar tal o cual desahucio mientras su madre trabaja como asesora para una inmobiliaria", dice una segunda fuente cercana a Almeida. "Almeida sabe que las soluciones llegan con el rigor, no con el marketing, cuyo impacto dura lo que dura. Es lo mismo que ocurre con un juicio. Puedes hacer una actuación estelar como abogado, sin fondo jurídico alguno, pero luego llega la sentencia y te dice que tu marketing no sirve de nada".

"Y gracias a su experiencia como abogado del Estado, Almeida sabe que el resultado de la gestión se va a ver en el medio plazo", añade la misma fuente. "Colau improvisa y convoca caceroladas porque eso es lo que le consigue 100.000 retuits. Almeida está pensando en el bienestar de los ciudadanos. Colau gobierna para las redes sociales y el aplauso fácil. Almeida gobierna para los madrileños".

Gimnasios cerrados gratuitos

Las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Barcelona para paliar las consecuencias económicas de la epidemia han sido básicamente cuatro, aunque se han anunciado algunas más en el momento de escribir este artículo.

La primera de ellas es la decisión de no cobrar las cuotas de los centros deportivos municipales mientras estos permanezcan cerrados a causa de la epidemia. El Ayuntamiento tampoco cobrará las cuotas de las guarderías, las escuelas de música o el conservatorio municipal mientras dure el estado de alarma.

La segunda es un paquete de diez medidas destinadas a impulsar la producción cultural en la ciudad durante la epidemia. Son medidas como la reorganización del calendario de los espectáculos programados, dos ayudas de un millón de euros cada una para la "cultura de base" y para las bibliotecas municipales, y la exención de tasas municipales para los rodajes audiovisuales en la ciudad, entre otras de menor calado.

La tercera medida pretende dar apoyo a las empresas proveedoras del Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio se compromete a mantener todos los contratos "relativos a servicios esenciales o que se puedan prestar a distancia". Mientras dure la suspensión, el Ayuntamiento de Barcelona garantizará el pago "de los equipos, la maquinaria y la dotación de los recursos humanos". En la práctica, un compromiso de pago por un servicio que se acabará ejecutando en cualquier caso por parte de las empresas proveedoras.

La cuarta medida es la flexibilización de los pagos de los tributos municipales. El mismo Ayuntamiento se ha encargado de aclarar en su página web, sin embargo, que "flexibilización" no implica "exención". "Los impuestos y las tasas se tendrán que pagar, pero se podrá aplazar su pago, solicitándolo previamente, sin intereses ni recargos, durante el año 2020".

El Ayuntamiento de Barcelona sí se ha comprometido a no cobrar, mientras dure el estado de alarma, la tasa de residuos comerciales, que grava a comercios, restaurantes, bares, autónomos y empresas. Pero sólo si estos se han visto obligados a cerrar durante el estado de alarma.

Tampoco cobrará el Ayuntamiento de Barcelona la muy polémica tasa municipal de terrazas mientras estas permanezcan cerradas de forma obligatoria.

Plan de emergencia

El Ayuntamiento de Madrid fue la primera administración de España, junto con la Comunidad de Madrid, en adoptar medidas de calado contra la epidemia de Covid-19. Y ejemplo de ello es el ingente trabajo realizado desde su Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social para proteger a los sin techo de la ciudad.

"En Madrid tenemos un plan de emergencia", dicen desde el departamento social del Ayuntamiento de Madrid, encabezado por Pepe Aniorte, de Ciudadanos. "Este viernes hemos abierto un pabellón de IFEMA con capacidad para 150 personas sin hogar ampliable hasta 600, a lo que se suma un hotel y una pensión ya en uso con una capacidad para 180, y la extensión de los recursos de la campaña del frío hasta el 31 de mayo, lo que supone otras 509 plazas extra".

"En total, más de 1.200 plazas en un tiempo récord, a lo que hay que sumar que los centros de campaña del frío han pasado de ser nocturnos a ser 24 horas", añaden desde el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social. "También hemos reorganizado la red para que haya espacios adecuados para aislar a las personas sin hogar con síntomas de contagio".

Otra de las preocupaciones del Ayuntamiento de Madrid han sido las personas mayores y dependientes. "Lo más grave ha venido por el cierre de los centros de mayores, que son centros de ocio. Y, sobre todo, por el cierre de los centros de día, que son para personas dependientes", dicen desde el Ayuntamiento.

"Hemos derivado horas de servicios no esenciales, por ejemplo de limpieza para personas mayores sin problemas de movilidad ni discapacidad y que viven acompañadas, a quienes más lo necesitan: personas vulnerables que ya no pueden ir al centro de día", afirman en el Ayuntamiento. "También hemos reforzado el servicio de comidas a domicilio, porque muchos mayores comían en el centro de día y ahora lo tendrán que hacer en casa".

El Ayuntamiento de Madrid ha reforzado asimismo su servicio de teleasistencia porque se han disparado las llamadas "de desahogo", es decir las de mayores angustiados por la soledad y el miedo al virus. También se ha decidido la apertura de los Centros de Servicios Sociales clasificándolos como "servicios esenciales" para que se puedan tramitar ayudas de emergencia a familias y personas vulnerables.

El Ayuntamiento de Madrid se dispone a repartir menús de comida saludables a cerca de 400 niños con becas de comedor de entre 0 y 3 años que eran usuarios de escuelas infantiles municipales. Finalmente, se stá tramitando con una entidad financiera una ayuda económica de emergencia a familias en riesgo de exclusión social.

Superávit en uso

A las medidas impulsadas desde el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento se suman las detalladas en este artículo. Almeida ha sido, por ejemplo, el primer alcalde español en exigirle al Gobierno poder usar el superávit municipal para paliar las consecuencias económicas de la epidemia.

El alcalde de Madrid también ha decretado exenciones fiscales –no simples aplazamientos del pago– por valor de 63 millones de euros y que permitirán rebajar un 25% el IBI al sector del ocio y la hostelería, así como otro 25% de descuento en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Tampoco se harán desahucios en Madrid mientras dure la epidemia ni se cobrará el alquiler a las seis mil familias que viven en pisos propiedad del Ayuntamiento de la capital.

Gestor contra activista

Más allá de las medidas sociales, económicas y de prevención sanitaria adoptadas por ambos Ayuntamientos, la principal diferencia entre Madrid y Barcelona ha sido la muy diferente disposición con la que Almeida y Colau han afrontado la gestión de la epidemia.

Ada Colau ha hecho una gestión ideológica de la epidemia y se ha aprovechado de la crisis para arremeter contra la Corona o contra el PP a cuenta de la defensa del sector público. También ha discrepado del presidente del Gobierno en público –"lo que debe salir reforzado de esta crisis no es 'el Estado', sino lo público"– y ha relacionado de forma un tanto forzada "la debilidad de Europa frente al Covid-19" con la política migratoria respecto a los refugiados.

Ahora queda demostrado lo que muchas venimos alertando: que no sólo es una vulneración de derechos humanos. Que su suerte es la nuestra.

La debilidad que ha mostrado Europa al no acoger a las personas refugiadas es también la debilidad de los estados europeos frente al #COVID2019 https://t.co/67qfNqQE2E — Ada Colau (@AdaColau) March 18, 2020

El entorno de de Ada Colau ha seguido el camino marcado por la alcaldesa. La regidora de Salud del Ayuntamiento, Gemma Tarafa, ha pedido a los ciudadanos que no presten tanta atención a las noticias. "Hay que estar informados, pero no sobreinformados. Por nuestra salud emocional, es mejor no estar pendiente todo el día de las redes o de las noticias". Gerado Pisarello ha arremetido contra la Corona y Jaume Asens ha utilizado una frase de Valle-Inclán para calificar de "ladrón" al rey.

Ada Colau ha retuiteado en su cuenta de Twitter un mensaje que pedía a los hombres "menos sentadillas y más fregona en mano" durante la cuarentena. También otro mensaje en el que se pedía nacionalizar la Sanidad privada –"intervenir" en el lenguaje de Podemos– sin compensación económica. El día 8 de mayo, Ada Colau llamaba, como el resto de su partido, a manifestarse masivamente por las calles de Barcelona.

El trabajo de Almeida ha sido sensiblemente diferente al de Ada Colau. El alcalde de Madrid ha aparcado cualquier tipo de debate acerca de las posibles responsabilidades de PSOE y Podemos en la propagación de la epidemia para centrarse en las medidas de ayuda y protección de los ciudadanos de Madrid. Almeida no ha entrado en debates estériles sobre la Corona ni ha aprovechado la epidemia para propulsar su programa político.

Todas las intervenciones públicas de Almeida han sido claras y rotundas. Muchas de ellas han corrido como la pólvora por las redes sociales. Como por ejemplo esta, en la que Almeida habla de la irresponsabilidad de los debates que avivan el enfrentamiento entre ciudadanos, como el promovido por Podemos contra el jefe de Estado.

A mí lo que me emocionan son los héroes anónimos q están cumpliendo con su deber. pic.twitter.com/dbnUzi43iR — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) March 19, 2020

Madrid, la ciudad más azotada por el Covid-19, ha reaccionado frente a la epidemia con una entereza mucho mayor que la de Barcelona, perdida en los debates ideológicos y las protestas promovidas por Podemos y los nacionalistas. Afines y no tan afines parecen haber descubierto durante esta crisis las dotes de liderazgo de un Almeida habitualmente subestimado por sus rivales.

Madrid y Barcelona son a día de hoy el espejo de las personalidades de aquellos que lideran ambas ciudades. La de un gestor y la de una activista.