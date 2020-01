Coalición Canaria sanciona con 1.000 euros a Ana Oramas por votar contra Sánchez en la investidura

Ana Oramas se disculpó en la tribuna del Congreso no una ni dos ni tres veces. Lo hizo en varias ocasiones más durante la tercera jornada del debate de investidura que acabaría con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Sin embargo, y a pesar de sus disculpas, la diputada de Coalición Canaria votó en contra del candidato del PSOE. Era la segunda vez que lo hacía, pues en la primera votación también dijo 'no', y lo hizo a pesar de las amenazas de su partido, que al final han quedado en una mera sanción económica.

Tras la reunión del Comité Permanente de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, secretario regional, ha comunicado que la sanción a su diputada será de 1.000 euros. La diputada argumentó su voto contra la investidura de Sánchez porque, según dijo, "hay límites que no se pueden sobrepasar y no voy a ser cómplice de ello". Explicaba así su voto en conciencia: "No voy a traicionar a mi país ni a sus ciudadanos. No voy a traicionar a Canarias".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información sobre Ana Oramas. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.