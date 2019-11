Los fundadores de Cs, ante la era Arrimadas: once consejos de su puño y letra para salvar el centro

La semilla que alumbró Ciudadanos fue sembrada en la tertulia del Taxidermista, un restaurante que ya no existe, a orillas de la Plaza Real de Barcelona. Allí brindaban escritores, poetas, filólogos... Cada uno de su padre y de su madre, pero todos ellos con algo en común: la disidencia frente al nacionalismo. Socialdemócratas, liberales, izquierdas, derechas... Fabricaron un manifiesto que los alejaba de esa tediosa dinámica que dividía a los catalanes entre "romanos y cartagineses".

El 7 de junio de 2005, los presentes estamparon sus firmas en un papel titulado "Por un nuevo partido político en Cataluña". Aunque el reflejo ya se ha diluido en la niebla del recuerdo, aquel "Ciudadanos" fue tomado de la mítica arenga de Josep Tarradellas a la vuelta del exilio: "Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí". Los impulsores fueron Ferrán Toutain, Félix Pérez Romera, Francesc de Carreras, José Vicente Rodríguez, Arcadi Espada, Teresa Giménez Barbat, Ponç Puigdevall, Ana Nuño, Albert Boadella, Xavier Pericay, Félix de Azúa, Félix Ovejero, Iván Tubau, Horacio Vázquez Rial y Carlos Trías. Los tres últimos murieron.

A lo largo de estos catorce años, algunos se han alejado de la formación. Otros han mantenido su proximidad. Hay quien se ha enfrentado en público a los postulados de Rivera. También están aquellos que decidieron apartarse y que, ahora, opinan a petición de este diario. Once de los doce fundadores -sólo Félix Pérez Romera ha declinado la invitación- analizan la era Arrimadas y le brindan, de manera manuscrita, un consejo. Todos ellos responden a la misma pregunta: ¿puede la nueva presidenta relanzar el partido?

Nuño: "Mantén cerca a tus enemigos"

Ana Nuño. Silvia P. Cabeza Editorial Alfabeto

Ana Nuño (Caracas, 1957) es filóloga, poeta y escritora. No tiene redes sociales. Esta madre fundadora llevaba mucho tiempo sin hablar en los medios acerca del rumbo que ha tomado el proyecto.

-¿Puede Arrimadas reflotar Ciudadanos?

-Inés me parece la solución estratégica más adecuada. Debido a dos razones: una de ellas negativa. El riverismo ha hecho mucho daño. El ya expresidente impidió el progreso de otras figuras. Es cierto que Arrimadas encarna la excepción que confirma la regla. Sus actuaciones en el Parlament demuestran que es una política a carta cabal, con muy buena cabeza. Tiene capacidad para tomar las riendas de Ciudadanos y reorientarlo. Depende de ella. La razón positiva: es mujer. Puede parecer una chorrada, pero vivimos tiempos de chorradas. Es un gran argumento porque todos los demás candidatos son machos. Yo ya no tengo relación con el partido. Entoné el "no era esto" de Ortega. No me gustó el cierre en banda de Rivera ni su deriva derechizante. No debe haber veto al PSOE, pero sí a Vox y a Podemos, que están fuera del consenso constitucional.

El consejo de Ana Nuño.

-¿Cuál es su consejo?

-Se me ocurren dos consejos, querida Inés, que podrían serte de alguna utilidad. El primero es aquello que le dice el viejo Corleone a uno de sus hijos: "Mantén a tus amigos cerca, y mucho más cerca a tus enemigos". Aunque se aplica a casi cualquier ámbito, me parece especialmente indicado para tus futuras labores dentro del partido. El segundo también es una cita, esta vez de Max Aub, un escritor español muerto en su exilio mexicano que hoy pocos recuerdan en este desmemoriado país. Es una frase escueta y muy sencilla, pero el político que sea capaz de responder por ella sin desfallecer tendrá siempre mi apoyo: "A mí me interesan la justicia y el buen castellano". Un abrazo y ánimo.

Boadella: "Los liberales tendríamos que sentirnos cómodos en Cs"

Albert Boadella. Silvia P. Cabeza

Albert Boadella (Barcelona, 1943) es dramaturgo. Poco después de lanzarse Ciudadanos, le ofrecieron ser candidato al Parlament. Declinó la invitación. Se ha mantenido fiel a Rivera hasta el final, con quien mantiene una estrecha amistad. También es presidente de Tabarnia.

-¿Arrimadas será capaz de relanzar Ciudadanos?

-Inés es una mujer muy valiente. Será la primera que lidere un partido de cierto relieve en España. Tiene cara de virgen sevillana. Me gustaba cuando estaba en Cataluña porque, al ser atacada de esa forma, encendía la misericordia incluso de aquellos que no la votaban. Esto de lo que le hablo es catártico. También muy importante en el mundo político. Inés es una buena imagen, veremos qué puede aportar en el ámbito de la complejidad de una política nacional tan distinta a la catalana. Creo que puede conseguirlo y lograr un resultado inesperado.

-Dele un consejo.

-Los liberales tendríamos que sentirnos cómodos en Ciudadanos.

El consejo de Boadella.

Azúa: "Hace falta un centro izquierda"

Félix de Azúa es catedrático de Estética. Dani Pozo

Félix de Azúa (Barcelona, 1944) es escritor y miembro de la Real Academia Española de la Lengua (RAE). Nunca quiso protagonismo dentro del partido. Pero si se le pide una opinión, la vierte sin complejos.

-¿Qué futuro le augura al Ciudadanos de Arrimadas?

-Rara vez un partido que pierde la fe en sí mismo es capaz de recuperarla. Arrimadas tiene talento para conseguirlo, pero va a necesitar mucha ayuda. En España falta, sin la menor duda, un centro izquierda. Si no lo monta ella, lo harán otros. Yo le deseo el mayor de los éxitos.

-¿Y el consejo?

-No me gusta dar consejos.

Toutain: "Me gustaría un verdadero partido de centro y liberal"

Ferrán Toutain. Wikipedia

Ferrán Toutain (Barcelona, 1956) es escritor, traductor, profesor universitario y crítico literario. Se alejó del partido al poco de que echara a andar. No es amigo de opinar sobre política en los medios.

-¿Cuál es su pronóstico para la era Arrimadas?

-No quiero opinar, en realidad no sé qué pensar... Ciudadanos tuvo un momento glorioso, resultado de una buena gestión. Después, la formación ha estado muy sometida a Albert Rivera. Inés me cae muy bien, a ver cómo lo afronta.

-¿Cuál es su consejo?

-En España hace mucha falta un partido liberal, puramente centrista y ajeno a toda tentación de populismo. No me importa quién lo lidere si se muestra capaz de conseguir ese objetivo.

El consejo de Ferrán Toutain.

De Carreras: "Inés debe resituar al partido en el centro"

Francesc de Carreras.

Francesc de Carreras (Barcelona, 1943) es jurista y colaborador habitual de distintos medios de comunicación. Abandonó el partido el pasado junio por sus discrepancias con Albert Rivera, al que llegó a tachar de "adolescente caprichoso" por su veto al PSOE.

-¿Arrimadas conseguirá revivir a Ciudadanos?

-A mí me hace ilusión que siga existiendo un espacio como el que creó Ciudadanos. La líder más adecuada en este momento es Arrimadas. Necesitamos una persona que sepa y pueda unir a los afiliados y a los simpatizantes. Inés es muy conocida y muy responsable. Ojalá resitúe al partido en el centro y no se empeñe en liderar el bloque de la derecha.

-Si quiere, puede enviarle un consejo.

-Querida Inés: actúa según los principios de Ciudadanos y no hagas mucho caso de los consultores veletas y de comunicación. Un abrazo.

El consejo de Francesc de Carreras.

Espada: "Inés cometió graves errores, pero es la líder más razonable"

Arcadi Espada. Silvia Pérez

Arcadi Espada (Barcelona, 1957) es periodista y escritor. También uno de los fundadores que más ha cargado contra Albert Rivera en los últimos meses. Lanzó severas estocadas contra el ya expresidente del partido desde radios y periódicos. Sirva ésta como ejemplo, desde las páginas de El Mundo: "Quién tendría que confiar en un hombre que apartando sin contemplaciones a las mujeres -a las embarazadas, incluso- y a los niños ha sido el primero en bajarse del barco encallado en la peor tempestad de la vida democrática española".

-¿Arrimadas puede despertar a Ciudadanos?

-Yo no hago predicciones. Opino lo que me da la gana sobre los políticos, pero no me dedico a la especulación.

-Algún pálpito tendrá.

-Yo no tengo pálpitos. Soy un hombre racional. O, por lo menos, trato de serlo.

-Bueno, pues diga qué piensa del futuro nombramiento de Arrimadas.

-Tiene condiciones para ser una política de alto nivel. Eso es evidente. Aunque no es en absoluto ajena a los múltiples errores cometidos por Ciudadanos. Por eso tengo sensaciones encontradas. Habrá que esperar. Su fallo más grave fue no haberse presentado a la investidura cuando ganó las elecciones en Cataluña. Incluso si fuera cierto que el presidente del Parlament nunca se lo permitió, tendría que haber hecho de ello un auténtico tour de force. Dejó pasar la oportunidad.

-¿Un consejo?

-No doy consejos.

Pericay: "Debe abrirse un profundo debate en el partido"

Xavier Pericay. Xavier Pericay Palma

Xavier Pericay (Barcelona, 1956) es filólogo, escritor y profesor universitario. También el fundador de Ciudadanos que más aguantó dentro del partido. El que fuera líder de la formación en Baleares abandonó la Ejecutiva por voluntad propia el pasado julio. Se despidió con esta crítica: "Rivera ha gestionado mal la discrepancia".

-¿Le ilusiona Arrimadas como presidenta del partido?

-No creo que haya nadie con más capacidad. Es la mejor candidata a la presidencia del Gobierno, pero el liderazgo interno de un partido es distinto. Creo que Inés es la persona adecuada, pero no basta con un cambio de caras. Espero que lo ocurrido abra una reflexión profunda. Me pongo a su disposición para lo que necesite. Ojalá Inés presente una nueva Ejecutiva que aúne las diferentes sensibilidades que conviven en Ciudadanos.

-¿Puede escribir un consejo?

-El partido tiene que abrir un debate profundo sobre lo que es y lo que quiere ser, un debate sin exclusiones de ningún tipo. Ni en el orden del pensamiento ni en el de las personas que deseen formar parte. Ojalá sea Inés quien lo encauce y lo lidere.

El consejo de Xavier Pericay.

Puigdevall: "Arrimadas debe dimitir"

Ponç Puigdevall.

Ponç Puigdevall (Sant Feliu de Guíxols, 1963) es escritor. Principalmente en lengua catalana. Tiene fama de crítico literario "despiadado". Llevaba muchísimo tiempo sin postularse acerca del rumbo seguido por Ciudadanos. Cuando lo hace, no deja nada en el tintero. Lean.

-¿Está contento con la opción Arrimadas?

-En absoluto. Creo que debería seguir a Rivera y dimitir. Arrimadas es responsable del colosal fracaso en las elecciones del 10-N. Cuando ganó en Cataluña, no hizo nada. Se le olvidó presentarse a la investidura. Tampoco lanzó una moción de censura. Era más cómodo posar con pancartas. Eso sí, es una alumna muy aventajada en términos de argumentario. Se lo aprende bien y es capaz de añadir cosas de su propia cosecha. No como su sucesora, Lorena Roldán. El primer gran error fue el de Cataluña; el segundo, que Rivera se negara a negociar con Sánchez. Si quería poner un cordón sanitario, que se lo hubiese colocado sólo a Vox, Podemos y los separatistas. En cualquier caso, lo del presidente en funciones en una cuestión psiquiátrica. Todo el que se le acerca acaba desquiciado. Pero ése es otro tema.

-¿Un consejo para Arrimadas?

-Apreciada señora Arrimadas: si consigue -hay que suponer que sí- sus objetivos de presidir Ciudadanos, no olvide que la fortaleza y la valentía se alcanzan gracias a la virtud de concretar las ideas que -incluso- uno no quiere.

El consejo de Ponç Puigdevall.

Ovejero: "Está al servicio de un proyecto agotado"

Félix Ovejero.

Félix Ovejero (Barcelona, 1957) es escritor y profesor universitario. Licenciado en Económicas, su especialidad es la filosofía política. No quiere entrar en detalles sobre la era Arrimadas. Se siente totalmente desvinculado del proyecto. Resume así su pensamiento: "Inés me parece un valor político notable, pero creo que está al servicio de un proyecto agotado". Para más detalles remite a una tribuna reciente titulada "Ciudadanos, partida de defunción".

Giménez Barbat: "Inés, haz hueco en el partido a las mujeres maduras"

Teresa Giménez Barbat.

Teresa Giménez Barbat (Barcelona, 1955) fue fundadora de Ciudadanos... y sigue siendo política. Al contrario que muchos, hizo el camino a la inversa. Viajó a UPyD y su actual acta de eurodiputada la obtuvo gracias a los magenta. Tras la disolución, se integró en la delegación europea de Ciudadanos. También es escritora.

-¿Qué piensa de la etapa Arrimadas?

-Me ilusionaría que Ciudadanos sobreviviese porque ocupa un espacio que nadie más promueve. En estos momentos de crisis, Inés es la única capaz de concitar el consenso. Es una mujer con una gran capacidad de comunicación. Conoce las fortalezas y las debilidades del partido. Funciona en los debates porque posee armas retóricas importantes. Su empatía está muy por encima de la de sus rivales.

El consejo de Giménez Barbat.

-¿Quiere enviarle un consejo?

-Querida Inés: Ciudadanos fue, al poco de su fundación, un partido extremadamente hostil con las mujeres maduras. Hemos visto políticos como Javier Nart (72 años) o Matías Alonso (68), pero nunca su contrapartida femenina. Ni siquiera hay mujeres de la edad de Girauta (58). El "edaísmo" es una plaga peor que el sexismo. ¿Va a seguir Ciudadanos despreciando la madurez, la formación y la experiencia de las mujeres? ¿Podemos ver en el partido más diversidad para que las votantes se sientan más representadas e identificadas? Gracias.

Sevi: "Sé intransigente sobre Cataluña e impopular en economía"

José Vicente Rodríguez Mora.

A José Vicente Rodríguez Mora (Barcelona, 1965) todo el mundo le llama "Sevi". Es profesor de Económicas en la Universidad de Edimburgo, donde reside. Atiende esta llamada entre clase y clase. Ha publicado artículos sobre macroeconomía en las revistas internacionales más prestigiosas.

-¿Qué le parece el liderazgo de Arrimadas?

-Es el mejor y el único posible. No veo alternativa. En cualquier caso, yo he amortizado Ciudadanos en mi cabeza y en mi corazón. Veo muy negro el futuro. No sé cuál va a ser el papel político del partido. Temo que siga el camino de UPyD en las próximas generales. Ojalá me equivoque. En Cataluña, en cambio, sí que existe una demanda de este espacio. Aunque hayamos perdido la oportunidad de escribir una narrativa distinta a la oficial -el nacionalismo-, todavía podemos hacer algo. El PSC nunca colaborará y no me fío del PP, aunque sí de Cayetana. Por cierto, me encantaría ver a Jordi Cañas en primera línea, en Barcelona. Conste aquí mi admiración por Inés.

-¿Se anima a escribirle un consejo desde Edimburgo?

-No sé si soy yo quien, pero... ahí van. Sobre Cataluña, sé intransigente. Porque los demás no lo serán. Para el resto de partidos tarde o temprano, tres millones de catalanes seremos poco más que un cromo que se cambia. Sobre economía, sé impopular. Porque todos los demás se emperran en ocultar verdades inconvenientes: que las pensiones son insostenibles, que el marco laboral es un infierno, que el dinero público se despilfarra... Lo uno y lo otro son cosas que el biempensante no quiere oír, pero son ciertas y su defensa acabará produciendo réditos. Y, mira, si no los produce: es lo decente.