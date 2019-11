Rocío Monasterio borra su pasado como arquitecta tras firmar varios proyectos sin título

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha borrado de la web de su estudio de arquitectura -www.rociomonasterio.com- toda la información relativa a sus proyectos profesionales, según ha podido comprobar este periódico.

Si uno navega ahora por la citada página, podrá comprobar que ya no existe ningún rastro sobre los proyectos de arquitectura del loft en García Noblejas, el edificio Cruz del Rayo o la vivienda en El Viso -entre otros ejemplos-, que sí eran accesibles hace unos días. También han desaparecido los proyectos de rehabilitación (loft en Castellana, Lope de Rueda, rehabilitación en Ávila, Rodas, Fuencarral…), así como cualquier detalle relativo a modelos de interiorismo (Argensola, Rodas, loft Carmen…).

Proyectos de arquitectura de la web de Rocío Monasterio que han sido eliminados de su web.

Es decir, cualquiera que intente acceder a la web ya no puede informarse sobre el portfolio de Rocío Monasterio. Sin embargo, una simple búsqueda en la caché almacenada de Google permite conocer la web entera antes de que estos apartados fueran borrados.

The page you are looking for is not found es el mensaje que en su lugar aparece ahora ("La página que estás buscando no ha sido encontrada"). Sorry, no posts matched your criteria es otro de los avisos que saltan ("Lo sentimos, ninguna entrada coincide con tus criterios").

La web del estudio de Rocío Monasterio tras el borrado.

"Los clientes se sentían desprotegidos"

La eliminación se produce tras las informaciones publicadas que apuntan a que la dirigente de Vox firmó trabajos de arquitectura antes de obtener el título y sin estar colegiada.

EL ESPAÑOL ha querido conocer la versión de Rocío Monasterio y, tras ponerse en contacto con su equipo de prensa, éste niega que exista un borrado. "La web sigue funcionando tal cual, pero ahora los datos, nombres y direcciones de las casas de clientes ya no están a la vista del público, para proteger la ley de protección de datos", explican en Vox. "Los medios empezaron a publicar planos y el interior de las casas y varios clientes se han sentido desprotegidos", tras lo cual Monasterio decidió ocultar esos proyectos y dejarlos accesibles únicamente para "los clientes en la intranet".

No obstante, en la web de Monasterio nunca han aparecido datos personales de clientes. Y tampoco existe una intranet en la que poder iniciar sesión.

Polémica por el título de Monasterio

La noticia sobre la titulación de Monasterio, adelantada a finales de octubre por el diario El País, indicaba que Monasterio firmó varios trabajos como arquitecta “antes de tener el título” y que “presentó el trabajo de fin de carrera y se colegió en 2009, pero llevaba nueve años con un estudio que realizaba proyectos en Madrid”.

Monasterio tachó entonces el artículo de “un fake news más”. “Algunos medios están obsesionados conmigo”, criticó, especificando que fue colegiada como arquitecta en el año 2009, al tiempo que insistía en que no todos los planos de arquitectura tienen que ser visados. "En 2003 no era colegiada, soy del 2009 pero cuando quieran entramos en qué se necesita visado y qué no en determinadas obras”, zanjó.

Tras aquella información, se publicaron otras en las que se señalaba que Monasterio estaba envuelta en varios casos de presuntas irregularidades de su estudio de arquitectura en la compraventa de varios lofts en Madrid. En concreto, se trata de tres lofts construidos en suelo industrial en cuya reforma y venta mediaron -según sus propietarios- Monasterio y su marido, el también dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, y sobre los cuales el Ayuntamiento de Madrid ha abierto un expediente informativo.

Monasterio se querella

La portavoz de Vox en Madrid reaccionó a esas informaciones presentando una querella contra El País, al que se refirió como "el brazo del socialismo", acusando a sus redactores de "mala praxis".

"Son manipulaciones y falsedades", manifestó, encuadrando todas estas publicaciones en "una vergonzosa campaña" puesta en marcha contra ella.