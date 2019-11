Cómo saber en qué colegio y mesa electoral tienes que votar en las elecciones generales del 10-N

Todos los electores han recibido en los últimos días la tarjeta censal que informa del colegio y la mesa electoral en la que votar en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Sin embargo, si no te ha llegado, te has cambiado de domicilio, es la primera vez que votas o has perdido la tarjeta censal hay dos vías para averiguar dónde tienes que votar este domingo.

A través del Instituto Nacional de Estadística

Como en cada convocatoria de elecciones, el INE pone a disposición de los votantes un buscador para localizar el colegio electoral y la mesa donde te toca votar.

Para acceder, hay que pinchar en este enlace. Una vez dentro, dirígete, en la parte derecha, a "consulta de mesas y locales electorales" y rellenar los campos que son obligatorios: provincia, municipio, dirección y la primera inicial del primer apellido. No es necesario añadir el DNI o el pasaporte.

Página del INE para buscar el colegio y la mesa electoral

Una vez rellenados los campos, hay que confirmar los datos y tras esto aparecerá el colegio electoral donde tienes que votar, la dirección completa, el distrito electoral, la sección y la mesa.

A través de tu ayuntamiento

Otra manera de consultar el colegio y la mesa electoral es requerir esa información al ayuntamiento en el que resides.

No todos los consistorios tienen buscadores, pero a continuación publicamos la lista de los que tienen más población. En algunos de ellos sí es necesario escribir el DNI o el pasaporte mientras que en otros basta con la dirección

- Ayuntamiento de Madrid

- Ayuntamiento de Barcelona

- Ayuntamiento de Valencia

- Ayuntamiento de Sevilla

- Ayuntamiento de Granada

- Ayuntamiento de San Sebastián

- Ayuntamiento de Oviedo

- Ayuntamiento de Cáceres

- Ayuntamiento de Vigo