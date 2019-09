Vox equipara a los partidarios de la eutanasia con el III Reich: "Si no se lo creen, estudien historia"

El Congreso de los Diputados admitirá a trámite la proposición de ley socialista para regular la eutanasia, una vez que ha recibido este martes el respaldo verbal en el Pleno de todos los grupos menos el de PP y Vox.

Este último partido, en una dura intervención de una de sus diputadas, Lourdes Méndez Monasterio, ha asegurado que la ley "no tiene ninguna justificación política ni humanitaria". "Es la respuesta del PSOE al déficit demográfico bajo el disfraz de la compasión y no querer hablar de la natalidad, una excusa para paliar el invierno demográfico", ha criticado la diputada de Vox por Murcia, ex del PP.

Méndez ha ido más allá y ha equiparado a los partidarios de la eutanasia con el III Reich de Hitler. "El PSOE apela a las mismas razones que empleó el III Reich para su ley de la eutanasia", ha asegurado, en referencia a la "compasión y el sufrimiento".

"No se escandalicen, señorías", ha pedido la diputada cuando la bancada socialista ha comenzado a abuchearla. "Si no se lo creen, estudien historia. Lo pueden comprobar".

"Lo que hace el PSOE es poner toda la maquinaria del Estado al servicio de la muerte. Si son razones de humanidad, habrían traído una ley de cuidados paliativos", ha proseguido, denunciando que los socialistas están haciendo una "apología de la muerte".

Primera iniciativa

De esta forma, la proposición de ley socialista se convierte en la primera iniciativa que se tramita esta legislatura en la Cámara baja, aunque su desarrollo dependerá de si finalmente se forma Gobierno antes del 23 de septiembre o se convocan elecciones.

A pesar del apoyo que ha recibido la iniciativa y a falta de la votación, los grupos parlamentarios han recriminado al PSOE que la haya impulsado sin acuerdo de investidura y muchos vislumbran un uso electoralista de este asunto.

Se trata de la segunda vez que se toma en consideración esta propuesta, ya que la iniciativa decayó en la pasada legislatura después de que las Cortes se disolvieran por la convocatoria electoral, un escenario que podría volver a repetirse de no conformarse un Ejecutivo.

La propuesta socialista para regular la eutanasia pide "reconocer el derecho a poner fin a la propia vida en caso de enfermedad grave e incurable, o de una enfermedad grave, crónica e invalidante".