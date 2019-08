Javier Maroto, en el año 2011: "Tolerancia cero con quienes se empadronan de forma irregular"

En el año 2011, Javier Maroto pedía a través de sus redes sociales "tolerancia cero con quienes se empadronan de forma irregular solo para obtener acceso a ayudas sociales". Ocho años después, el nuevo portavoz del PP en el Senado, no ha dudado en empadronarse en el municipio segoviano de Sotosalbos para poder entrar en el Senado.

Tolerancia cero con quienes se empadronan de forma irregular solo para tener acceso a las ayudas sociales http://t.co/IM5Bpsdf — Javier Maroto (@JavierMaroto) 23 de diciembre de 2011

"1 de cada 8 perceptores de ayudas sociales no vive donde dice. Daremos de baja en el padrón a todo aquel que defraude", sentenciaba Maroto en un mensaje publicado en 2011 en su perfil de Twitter.

Los resultados de las elecciones generales del pasado 28 de abril fueron un duro varapalo para las filas populares en general y para Maroto en particular. El que fuera alcalde de Vitoria perdió su escaño de diputado por Álava en beneficio de Bildu por sólo 383 votos.

1 de cada 8 perceptores de ayudas sociales no vive donde dice. Daremos de baja en el padrón a todo aquel que defraude http://t.co/naXdXraj — Javier Maroto (@JavierMaroto) 6 de febrero de 2012

Sin embargo, el líder del PP, Pablo Casado, no podía permitir que su número 3 se quedara sin escaño en la Cámara baja y le buscó acomodo en el Senado, al que debía acceder por designación autonómica. Pero, Maroto no sería senador por el País Vasco sino por Castilla y León. Esto obligó al ex vicesecretario de Organización de los populares a empadronarse en la localidad de Sotosalbos.

A pesar de la criticas recibidas, Javier Maroto ha vuelto a defender este miércoles la legalidad de su empadronamiento en la pequeño pueblo al cumplir todos los requisitos, a la vez que ha desvelado que alquiló una vivienda y que se le verá mucho por allí.