Abascal: "El PP sí se ha comprometido a cedernos consejerías en Madrid"

"Sí, lo ha hecho". Así de contundente se ha mostrado Santiago Abascal para responder al ser preguntado sobre si el Partido Popular se había comprometido a cederles consejerías en un futuro gobierno de la Comunidad de Madrid.

El presidente de Vox ha insistido este miércoles en la línea roja de su partido de cara a acuerdos: "Quien quiera contar con nuestros votos tendrá que incorporarnos a un acuerdo de gobierno".

En declaraciones a Espejo Públco, ha criticado a Ciudadanos por manfiestarse en contra de los pactos con Vox y del acuerdo anunciado por Rocío Monasterio con el PP: "Piensan que somos menores de edad, que no tenemos derecho a formar parte de un gobierno" Y ha explicado que no van a "poder participar de acuerdos con los que no quieren firmar ningún tipo de compromiso" con ellos. "Lo grave de esto es que parece que algunos no quieren sumar", ha defendido, explicando que PP y Cs no son suficientes para gobernar.

De hecho, se ha negado a repetir un pacto a la andaluza en el que Ciudadanos no firmó directamente con ellos: "En Andalucía se ha quedad en agua de borrajas, estamos muy preocupados". Por ello ha advertido de la alternativa: "Cs decidirá si quiere que la izquierda gobierne en Madrid".

Abascal ha defendido una representación en Madrid según los votos obtenidos: "Lo que pidamos será en función a nuestra fuerza y lo veremos ayuntamiento en ayuntamiento, algo razonable".