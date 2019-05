Iglesias da por hecho que será ministro con Sánchez: "Es de sentido común"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, da por hecho que será ministro en el futuro gobierno de coalición que quiere pactar con Pedro Sánchez, una aspiración de la que ya ha hablado con el líder del PSOE y que, en su opinión, "es de sentido común".

"Hay cosas que son de sentido común y creo que es evidente que no va a haber vetos. El PSOE no va a vetar a nadie y nosotros tampoco vamos a vetar a nadie del PSOE", afirma Iglesias en una entrevista con Efe.

Aunque las negociaciones oficiales comenzarán tras las elecciones de este domingo, previsiblemente la próxima semana, Pablo Iglesias y el presidente del Gobierno en funciones ya han abordado esta cuestión.

Iglesias ve "de sentido común" que vaya a ser ministro con Sánchez

"Hay cosas que son obvias, y claro que lo hemos hablado, pero sobre estos contenidos de la negociación y cómo se hagan estas cosas me tienen que permitir que sea discreto", pide Pablo Iglesias, que recuerda que en los gobiernos de coalición están los candidatos de los partidos "porque si no, no se presentarían a las elecciones".

"Ocurre en todas partes, creo que es una cosa que está fuera de discusión", asegura Iglesias, que pone como ejemplos las coaliciones de la Comunidad Valenciana, Andalucía o Navarra.

No obstante, asegura que los cargos es lo último de lo que hay que hablar en la negociación de gobierno: "Lo primero es hablar de programa. Para nosotros es fundamental que en los próximos meses en España se pueda acabar con el fraude de los contratos temporales... Hay que acabar con la concatenación de los contratos".

Y sobre las áreas en las que puede aportar más Unidas Podemos, responde que "lo fundamental" es que el próximo gobierno vele por cumplir "los derechos sociales" recogidos en la Constitución.

Las negociaciones para conformar ese gobierno, sostiene en la entrevista, "tendrán que ser discretas" y en ellas participarán varios equipos y dirigentes de su formación, entre ellos la portavoz parlamentaria, Irene Montero, el secretario de Organización, Pablo Echenique, y representantes de las confluencias, además de él mismo.

"Pedro Sánchez y yo siempre hemos mantenido una interlocución directa que, en un tema como este, lógicamente se mantendrá", apunta.

Respecto a las exigencias, añade: "No vamos a plantear nada imposible... nosotros pensamos que nuestro peso es modesto pero es importante, 3,7 millones de votos, y nosotros también tendremos que transigir mucho".

Adaptación al Gobierno

Pablo Iglesias considera que su partido está preparado para asumir tareas de gobierno y que "todo el mundo" valora el trabajo desarrollado en los últimos cuatro años. "Creo que nos hemos ganado el respeto de rivales políticos con los que tenemos muchísima distancia", subraya.

Aunque pide no adelantarse a los acontecimientos, admite que esa lógica podría desencadenar cambios en la dirección de Podemos: "Primero hay que hacer una negociación de gobierno y después, en función de los resultados, veremos cómo se adapta el partido a una estructura de gobierno que evidentemente implica cambios".

Pablo Iglesias afirma que ahora se siente con fuerza e ilusión para seguir al frente del partido hasta el 2021, cuando se prevé la próxima asamblea a la que no descarta volver a presentarse para revalidar la secretaría general.

"Me veo con muchas ganas para los próximos años, cuando haya que tomar las decisiones específicas lo reflexionaré, pero tengo las pilas muy cargadas, creo que vamos a gobernar y eso va iniciar un camino nuevo que tengo muchas ganas de recorrer", indica el líder del partido morado.

El domingo votará a Sánchez Mato

En las elecciones de este domingo, el secretario general de Podemos pide "a la gente más de izquierda" el voto para la candidatura de Madrid en Pie, que lidera Carlos Sánchez Mato (IU), porque considera que de todos modos la actual alcaldesa, Manuela Carmena, va a ganar las elecciones "pase lo que pase".

Iglesias recuerda que su partido ha apelado al voto ciudadano para ambas candidaturas, aunque admite que Sánchez Mato lo tiene "mucho más difícil".

Reconoce que la división en Podemos, con la marcha del que fue su mano derecha, Íñigo Errejón, les ha perjudicado electoralmente, y que el modo en que anunció su candidatura fue "terrible", pero cree que ya es "agua pasada" y que ahora toca ser pragmático y entenderse con Más Madrid para sacar a la derecha de las instituciones madrileñas.

De hecho, piensa que es viable que el domingo las candidaturas de izquierdas logren sumar en la Comunidad de Madrid y también cree que habrá posibilidad de conformar gobiernos de izquierdas en autonomías y ayuntamientos.

"Si la lógica de acuerdos progresistas se extiende a más comunidades y ayuntamientos, eso pondrá más fácil todavía un acuerdo de Gobierno", remarca en su entrevista con EFE.

Diálogo para Cataluña

Iglesias considera que en la próxima legislatura se va a necesitar "diálogo, diálogo y diálogo" para abordar el problema con Cataluña. "Quizás no tenga una solución definitiva y esa tensión siempre va a existir, pero se debe gestionar democráticamente y hacer que el conflicto que hay en Cataluña se relaje", asume el líder de Podemos.

Y añade que, aunque según su criterio los diputados presos deberían poder ejercer en el cargo para el que han sido elegidos, Unidas Podemos tendrá que actuar como indiquen las instancias judiciales.