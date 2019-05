Casado: "No sé si estamos en el centro, en la derecha o en el centroderecha. Estamos donde siempre"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha arrancado la campaña para las elecciones europeas en un mitin en Zaragoza despejando las dudas sobre ese viraje hacia el centro que ha acometido el partido desde los resultados del 28-A. "He hecho una campaña diciendo la verdad y voy a seguir diciéndola. Y que cada uno nos ubique. Yo no sé si estamos en el centro, en el mediopensionista, en la derecha o en el centroderecha. Me da igual", ha manifestado el líder.

"Estoy donde siempre ha estado el Partido Popular. Siempre ha estado en el mismo sitio. Este lema [el PP se presenta al Superdomingo bajo el abrigo del motivo Centrados en tu futuro] es el de Fraga, Centrados en la mayoría; el de Aznar, Centrados en la libertad; el de Rajoy, Centrados en ti. No hemos cambiado", ha explicado Casado.

Así, ha pedido a los electores del bloque del centroderecha que vuelvan al PP alegando que, quizás, en las generales no "habían reparado que dividiendo el voto se conseguían menos escaños aunque se tuvieran los mismos votos". Y ha prometido convertirse en un "contrapeso" frente al futuro e hipotético Gobierno de Pedro Sánchez, aún pendiente de propuesta siquiera de investidura. "Que sepan que no tienen autopista libre para que pacten con quienes ellos quieren".

Vox, un partido "eurófobo"

Casado también ha aprovechado su intervención para remarcar que en las elecciones europeas también concurre un partido como Vox, "eurófobo" y que marcará su ideología dependiendo de en qué grupo se encuadre dentro del Europarlamento, si consiguen representación. "Porque una cosa es ir a los toros, otra subirse a un tractor y otra decir que no estás de acuerdo con la PAC. Que se lo digan a los agricultores", ha reclamado.

El presidente del PP ha pedido a los españoles que "valoren" la "irresponsabilidad" que ha supuesto que tanto el partido de Santiago Abascal como Ciudadanos estuvieran en una campaña de "competición en el centro derecha". También les ha afeado que “descorcharon con champán” la victoria de Sánchez. "Les ofrecimos pactos antes de las elecciones y tardaron media hora en darnos el portazo".