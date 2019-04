Del paseo rural de Rivera, Sánchez y Casado al hermético Abascal: así reflexionan los políticos

Los candidatos a la Presidencia del Gobierno no se han salido del habitual guión que, cita a cita, se repite en la víspera de los comicios. Quizás el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que este sábado convocó a la prensa tras acudir junto a Irene montero y sus más allegados del partido a ver un documental sobre el cambio climático.

Pero no, tampoco él sorprendió: algo similar hizo en las últimas generales de 2016, cuando acudió a ver una película sobre el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. A la salida del cine, esta vez tampoco pidió el voto pero sí expresó su deseo: "Veremos si ganamos los buenos".

El líder socialista y aspirante a repetir en el cargo, Pedro Sánchez, tampoco se ha quedado encerrado en casa. Ha decidido disfrutar de un día en familia. Acompañado de su esposa, Begoña Gómez, el presidente del Gobierno ha pasado el día en Anchuras (Ciudad Real), el pueblo natal de su abuelo y de su padre, donde ha hecho senderismo acompañado por su alcalde y varios vecinos de la zona, como pudo verse en sendas fotografías colgadas en la cuenta oficial de Twitter del secretario general del PSOE.

Jornada de reflexión de Pedro Sánchez

Pablo Casado, candidato del PP, también ha pasado la jornada junto a su familia, si bien lo ha hecho en la casa que tiene alquilada en la localidad abulense de Navas del Marqués, alejado de los focos, pero distribuyendo imágenes en sus redes sociales.

Precisamente fue en esta localidad donde Casado celebró, el pasado 22 de febrero, el acto de partido para dar su respaldo al aspirante popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Pablo Casado disfruta junto a su familia de un día de descanso en Las Navas del Marqués.

Las imágenes facilitadas por el PP han permitido ver al líder popular y a su mujer, Isabel Torres, muy sonrientes paseando con sus dos hijos, Paloma y Pablo, a orillas del lago de Ciudad Ducal, un hermoso paraje de la localidad. Además de dar explicaciones a los pequeños sobre el lugar, y de ofrecerles gestos cariñosos, Casado ha jugado al fútbol con ambos, él como portero y los niños tratando de marcarle un gol con una pelota de colores.

El descanso era también el objetivo este sábado del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. No obstante, nada más empezar el día tuvo noticia del ataque perpetrado por un grupo de independentistas gallegos a la sede de su partido en Santiago de Compostela. Una pintada en la que se leía "¡Fascistas, fuera de Galicia!", y escrita en spray rojo a tamaño apto para miopes, ocupaba toda la fachada del establecimiento naranja en la capital gallega.

Los totalitarios no descansan en su acoso a los demócratas ni en #JornadaDeReflexión. Así ha actuado el odio nacionalista esta madrugada contra nuestra sede de Santiago. Todo mi apoyo, compañeros de @Cs_Compostela. #NoNosCallarán y les vamos a ganar 💪🏻🍊🇪🇸 pic.twitter.com/0GINSBLz7W — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 27 de abril de 2019

A pesar de haberle amargado el desayuno, Rivera se ha repuesto y ha salido a pasear por algún sitio que no ha querido aclarar en el vídeo que su equipo ha distribuido en las redes sociales. En las imágenes, el líder de Cs relata que este sábado ha podido "estirar las piernas" y también cargarse de "energía" en un día de buen tiempo "maravilloso".

Albert Rivera descansa en el día de reflexión.

Desde Vox, su máximo dirigente, Santiago Abascal, tenía previsto una jornada familiar, sin que haya trascendido ningún dato adicional de su jornada, convirtiéndole en el candidato a la presidencia del Gobierno más hermético de los cinco.

Candidatos al Congreso

Aunque la agenda de actos del Gobierno está casi despejada, sí hay algunos ministros que trabajan este sábado, como el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha acudido al recinto de IFEMA para visitar el Centro Nacional de Datos desde el cual este domingo se procesarán los resultados del escrutinio de las elecciones.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación. Efe

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, está de viaje oficial en China, y la ministra de Educación, Isabel Celaá, asiste en Vitoria a la retreta de San Prudencio organizada por la Diputación Foral de Álava.

La cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona, Inés Arrimadas, ha sido la más animada de la jornada. A ella se la ha podido ver en la Feria de Abril de Bacelona, en el parque del Fòrum. Enamorada de las sevillanas -pasión que le viene de sus raíces andaluzas-, Arrimadas aprovechó la ocasión para estrenar este sábado las alpargatas azules que compró en el Puerto de Santa María (Cádiz) el pasado lunes.

Inés Arrimadas posa vestida de sevillana en la Feria de Abril de Barcelona. EP

La cabeza de lista del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, que este viernes participó en el acto de cierre de campaña de su partido en Madrid, ha vuelto a pasar el día de reflexión a Barcelona para pasarlo en compañía de sus dos hijas. Después de una campaña que confiesa que ha sido "intensa" y "emocionante", la candidata, que ya ha votado por correo, ha podido así descansar antes de seguir la crucial jornada electoral del domingo.

Por su parte, el número dos de Vox, Javier Ortega Smith, también se ha dejado ver en público. Ha sido en Talavera de la Reina, en la celebración de Las Mondas; mientras que Rocío Monasterio ha ido a pasar la tarde a los toros.

Las fuerzas catalanas

Los candidatos de las fuerzas políticas catalanas para las elecciones del 28-A han aprovechado este sábado para tomar aire y relajarse con la familia, tras una campaña tensa, por las posiciones confrontadas sobre el procés, y atípica, con dos de los seis cabezas de lista al Congreso presos.

El candidato de En Comú Podem para el 28A, Jaume Asens, aprovechó la mañana para salir a pasear en bicicleta, uno de sus hobbies preferidos, ya que durante estos días apenas ha tenido tiempo para practicar deporte y "liberar tensiones", según han señalado fuentes de los comunes. Por la tarde, Asens tenía previsto visitar a su abuela paterna, de 102 años y origen argentino, un referente para él por su pasado republicano y a la que acompañará a votar al día siguiente.

Para el cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras, serán las segundas elecciones que afronte desde la cárcel -ya estaba en prisión preventiva cuando se celebraron las catalanas del 21 de diciembre de 2017-, en Soto del Real (Madrid).

Su número dos, Gabriel Rufián, por la mañana ha conversado por teléfono con él y con Raül Romeva, ambos en prisión: "Deseo explicarles cómo ha ido el tramo final de la campaña y transmitirles el afecto y los ánimos que nos ha dado la gente en todos los actos", ha precisado el candidato republicano. Luego, al mediodía, Rufián ha comido con su familia y ha visto una película con su hijo.

Mientras tanto, la número dos de JxCat al Congreso por Barcelona, Laura Borràs, ha disfrutado del día de reflexión con su familia, además de realizar una "ruta literaria" por Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Por contra, el número uno de la candidatura, Jordi Sànchez, ha pasado un día más en la cárcel de Soto del Real (Madrid), como los otros dos candidatos de JxCat encarcelados, los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull.

La cabeza de lista del PSC por Barcelona, Meritxell Batet,se ha desplazado hasta la casa de su madre para comer con ella. Tras la visita familiar, ha dedicado la tarde a una de sus grandes pasiones: la danza, que practicó desde pequeña. Concretamente, ha acudido al Liceu para ver el Ballet de Lyon, que presenta algunas de las coreografías más representativas de Jirí Kylián, leyenda viva de la danza contemporánea.

La jornada de reflexión pone el punto y final a una campaña que pone a prueba la salud y la paciencia de los candidatos. Para empezar, se come mal, a no ser que la familia ayude, como le sucede a Ana Oramas, de Coalición Canaria.

"Mi madre vive en el piso de arriba y muchas veces, aunque llegue más tarde de las 15.00 horas, me dice que suba y que coma", relataba a Efe, un día después de haber saboreado una tortilla con papas.

Puede ser peor porque hay días en que ni se come. Gloria Elizo, número cuatro de Unidas Podemos por Madrid, asegura ya resignada que se ocupa más de la alimentación de su hija de 17 años y de su hijo de 15 que de la suya propia.

La cabeza de lista del PP por Segovia, Beatriz Escudero, empeora el panorama. Sin horarios ni rutina y con tanto acto y paseo por la calle, cae un torrezno por aquí, un choricito por allá, y "se cogen unos cuantos kilos", confiesa.

Aitor Esteban cabeza de lista del PNV, con sus compañeros en San Mamés para ver el partido del Athletic ante el Alavés en el día de reflexión. TW

El número uno del PNV por Vizcaya, Aitor Esteban, no se complica, sencillamente no hace deporte, al igual que Oramas, quien admite que hasta el final de la campaña no hace su ejercicio favorito: pasarse el día en el sofá leyendo la prensa y viendo contenidos pocos exigentes de la televisión.

Y tercer problema: se duerme poco. Esteban no lo lleva mal porque se considera "noctámbulo", así que tras llegar a casa se pasa unas cuantas horas de lectura, escritura, revisión de discursos y organización de agenda.

Así que lo mejor de las campañas es que se acaban. Se lo cuenta la propia Gloria Elizo a sus hijos para que se convenzan de que el desgaste de la política es temporal. Y es lo que ve la familia de la candidata del PP por Segovia y del aspirante del PNV al Congreso cuando apenas pasan por casa. Y la madre de la canaria Ana Oramas.