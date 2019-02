El otro Vox que arrasa en Cataluña y calienta el País Vasco es un vodka holandés

Un grupo de andaluces está de viaje por el norte de España. Por la noche, entran en un bar. Piden varias copas de vodka. El camarero coloca los vasos sobre la barra. Cuando empieza a servir, uno de los clientes le interrumpe: "¡Eh, eh! Pero, ¿eso qué es?". En la botella, cilíndrica y de etiqueta negra, pone en letras grandes y mayúsculas: "VOX". Una tipografía, también, similar a la empleada por el partido de Abascal.

El camarero, música de por medio, se afana en explicar:"No, no, que esto no tiene nada que ver con el partido, ¡de verdad! Es un vodka que llevamos vendiendo muchos años. ¡Es holandés!". Los clientes aceptan.

Esta escena la cuenta, en conversación con EL ESPAÑOL, un comercial de Maxxium, distribuidora encargada del vodka Vox en este país. El suceso es sólo una muestra de lo que está sucediendo, cada vez con mayor frecuencia, en varios puntos de España. Los responsables de los establecimientos explican a los comerciales que el auge de la formación de Abascal lleva a varios clientes a deducir una relación entre la bebida y el partido. Antes de las elecciones de Andalucía, el equívoco no se producía básicamente porque Vox no estaba en los medios de comunicación ni en las conversaciones de la gente.

Curiosamente, y según explica este comercial, el vodka Vox cosecha sus índices de venta más altos en Cataluña. Por contra, en Navarra y País Vasco, se han producido las primeras anécdotas en torno a esta confusión.

Maxxium insiste en que su vodka nada tiene que ver con el Vox que concurre a las elecciones. "¡La bebida nació mucho antes que el partido!", narra el comercial consultado.

Entonces, ¿qué es exactamente el vodka Vox? Se fabrica en una destilería holandesa, con una tradición de más de cuatrocientos años. En España, se vende en botellas de algo menos de un litro. Su proceso de elaboración menciona una "quíntuple destilación para eliminar el máximo porcentaje de impurezas" y un "trigo de primera calidad".

Se enmarca dentro de la categoría premium y ha recibido galardones importantes. The San Francisco World Spirits Competition y Beverage Testing Institute lo han catalogado como uno de los mejores en su especie.

¿Y qué pasa con su futuro? "Veremos qué ocurre. Yo, que trabajo en el centro de la península, me he encontrado de todo. Imagino que en unos casos perjudica y en otros beneficia. Todavía no lo hemos notado en las ventas".