Vox rechaza el pacto de PP y Cs: "No asumiremos lo que han acordado otros"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, afirma que el propósito de su formación no es ser integrante del nuevo Gobierno andaluz. Principalmente porque la meta de Vox es "aplicar políticas de cambio en Andalucía" y, para "forzar ese cambio", no es viable entrar "en un gobierno en el que estaríamos en minoría y en el que tendríamos que asumir las medidas que decidiesen otros".

No obstante, Ortega Smith ha insistido en que el PP le ha propuesto dirigir una consejería una vez esté constituida la nueva Junta, algo que los populares niegan. "No quiero entrar en ese juego complicado entre lo que se dijo y lo que no", pero "bien sabe el PP que nosotros no hemos exigido ningún tipo de puesto", asegura el secretario general de Vox, que admite preferir "la independencia y la libertad" de su grupo en la Cámara.

En relación a las 90 medidas pactadas por el PP y Ciudadanos, Ortega Smith señala que no asumirán "lo que han acordado otros" mientras a ellos se les "ha mantenido al márgen de las negociaciones". No obstante, admite que trabajarán "con quien lo desee", algo que por el momento solo ha expresado "el señor Moreno Bonilla".

La mano derecha de Santiago Abascal lamenta que algunas voces de Ciudadanos, como el candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls, quieran aplicarles "un cordón sanitario". Algo "curioso" a su parecer, ya que cree que "lo aplican demagógicamente" porque "luego no tienen problemas en reunirse con la extrema izquierda", en alusión al encuentro entre Juan Marín y Teresa Rodríguez en la estación de tren de Jeréz de la Frontera.

"Hemos dejado claro hasta la saciedad que somos un partido que defiende el Estado de derecho y la democracia, y que estamos peleando en los tribunales, en solitario, contra aquellos que han perpetrado un golpe de Estado contra España", defiende Ortega Smith.

Asimismo, recalca que no han venido "a hacer maquillaje, a jugar a las apariencias o al quítate tú que me pongo yo". Queremos que "esta etapa de desprecio a los andaluces acabe", insiste.

Entre las exigencias para investir al candidato popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, está la "claridad". Ortega Smith sabe que "con 12 diputados no podemos llevar a cabo todo nuestro programa electoral", pero "dentro de nuestras posibilidades parlamentarias" está la "supresión de la Ley de Memoria Histórica, la Ley LGTBI, la Ley de Violencia de Género o impuestos como el de sucesiones". Lo demás "se irá viendo durante la legislatura, pero no vamos a apoyar nada contrario a lo que hemos prometido", añade.

Vox y la ultraderecha europea

Preguntado por las diferencias que separan a su partido y a la Liga Norte de Matteo Salvini, Javier Ortega Smith indica que solo hay tres puntos de coincidencia en sus programas: una Europa "desburocratizada", que respeto a "la soberanía de los Estados nación" y el control de "fronteras seguras".

El dirigente de Vox alaba a Salvini por haber sabido "denunciar a las mafias que traen en barcos a los inmigrantes ilegales y los meten en el país sin ningún tipo de control", pues "nada tiene que ver con la xenofobia, sino con la seguridad de las fronteras".

De cara a las elecciones europeas de 2019, el secretario general de Vox ve con buenos ojos que el actual ministro de Interior italiano visite España. Aunque deja claro que él no lo va a invitar.