Levy exige que Marlaska asuma la dirección de los Mossos ante los CDR “que secuestran Cataluña”

M.E.

Tras la toma de la autopista catalana AP-7, el PP está decidido: han de asumirse desde Madrid las competencias sobre la policía autonómica. La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha lanzado este domingo un mensaje con un receptor claro: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La popular ha reclamado acción estatal frente a “esos comandos violentos que cortaron carreteras y secuestraron al conjunto de la sociedad catalana”.

“Quim Torra ha inhabilitado a los Mossos para que actúen contra los CDR [los Comités de Defensa de la República]”, considera Levy. Así que la solución pasa, en su opinión, por que el ministro de Interior “asuma la competencia de seguridad ciudadana y ponga orden en Cataluña, que no puede estar a merced de grupos violentos, radicales, que intenten distorsionar la convivencia pacífica”. “Torra es un peligro para la convivencia en Cataluña, ya está demostrado, y Sánchez no puede seguir mirando para otro lado”, mantiene.

Porque es “preocupante”, según ha calificado Levy, que el presidente de la Generalitat pida “una purga contra los Mossos” por intentar cumplir su función de mantener el orden público ante unos disturbios que al propio Torra parecen no preocuparle. “No pueden formar parte del día a día, de la cotidianeidad de Cataluña. Merecemos vivir en paz”.

"No puede" haber un Consejo de Ministros en Barcelona sin actuar

Así, en su opinión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede ir a un Consejo de Ministros a Barcelona “sin antes requerir que no haya venganzas” en la policía autonómica catalana. “Los catalanes merecen vivir en paz. El Gobierno no puede permanecer impasible y mirar para otro lado. Sánchez debe actuar ya y restablecer el orden. Prefiere los votos de los independentistas a la convivencia, que desde la propia Generalitat se azuzan y aprietan”.

“Es grave y preocupante y nos sentimos desprotegidos por el Gobierno de España. No sabemos si Pedro Sánchez no se entera o no se quiere enterar porque depende de los votos de los independentistas para seguir amarrado al sillón de Moncloa”.

Por todo esto, Levy ha pedido elecciones generales cuanto antes, para volver a recuperar la normalidad institucional y democrática en España en todos sus territorios y ante la evidencia, después de las insinuaciones de Podemos y PNV, de que la convocatoria cada día está más cerca. “Sus propios socios de moción de censura le están reclamando ya elecciones”.