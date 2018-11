Sánchez culpa a Cosidó de la marcha de un juez "idóneo" y pide al PP que no rompa el pacto

Pedro Sánchez ha señalado al PP por la renuncia de Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial. En declaraciones realizadas la mañana de este martes ha afirmado que su desestimiento "tras el WhatsApp conocido ayer de un senador del PP", que desveló EL ESPAÑOL, "demuestra lo idóneo que era para presidir ambas instituciones", en referencia al Tribunal Supremo.

El presidente del Gobierno ha afirmado en declaraciones a los periodistas que "hasta la mañana de este día no conocía que Marchena iba a renunciar" y que con la decisión el juez "lo que ha hecho es demostrar su profesionalidad y su prestigio, reconocido por jueces de distintas sensibilidades

Sánchez ha querido hacer una petición al PP para que no se rompa el pacto del Poder Judicial: "Tras el WhatsApp me gustaría pedirle al PP que tenga sentido institucional y que no rompa el acuerdo". "Si es como consecuencia en buena medida del WhatsApp, no entiendo como si una persona no quiere que se de a conocer ese mensaje lo envía a 126 senadores del Partido Popular", ha explicado en un acto en Madrid organizado por la revista The Economist. La petición para mantener el acuerdo la ha realizado el líder del PSOE "porque hay muchos jueces y juezas también de enorme prestigio, valía e imparcialidad que pueden sin duda presidir"

"Comprendo profundamente su renuncia tras ponerse en cuestión su imparcialidad y su objetividad", ha asegurado. "Es evidente que tenga que dar un paso atrás y yo lo comprendo", ha aseverado, alabando la trayectoria de Marchena.

Sánchez cree que es una pérdida para el órgano de los jueces: "Lamento que hayamos perdido a una persona de tanta categoría para dirigir a los jueces".

Ábalos pide que dimita Cosidó

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha acusado al PP de "bloquear" la renovación del Consejo del Poder Judicial por su propia situación de "descomposición" y de ser "un obstáculo en estos momentos para la democracia" y ha dicho que le "extraña" que Ignacio Cosidó siga siendo portavoz en el Senado.

Tras el anuncio del PP de que suspende su acuerdo con el Gobierno para renovar el poder judicial, Ábalos se ha mostrado convencido, en una entrevista en la Ser, de que el PP "está por bloquearlo todo" y se ha preguntado si "se puede acordar algo con el PP", a la vista de la renuncia de Manuel Marchena a presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ.