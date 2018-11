Podemos da por autoexcluidos a Maestre y al resto de concejales críticos en Madrid

La bronca le ha estallado a Podemos en Madrid. Seis de sus concejales, entre ellos Rita Maestre, la portavoz del equipo de gobierno de Manuela Carmena, han denunciado públicamente su desacuerdo con la dirección del partido en la capital y han renunciado a presentarse a las primarias municipales. La reacción de la dirección nacional no se ha hecho esperar: "Nosotros no tenemos nada que decidir, cada uno se coloca dentro o fuera de Podemos, y ellos mismos se han colocado fuera", ha dicho Pablo Echenique.

El secretario de Organización -y desde hoy mismo también "de Acción de Gobierno"- se ha cuidado mucho de no pronunciar la palabra "expulsión", pero ha dejado claro que el partido morado "es una formación abierta desde su nacimiento" y que "lo mismo que no miramos la adscripción de nadie que quiera ir a nuestras primarias" ahora han visto que Maestre, José Manuel Calvo, Francisco Pérez, Esther Gómez, Jorge García Castaño y Marta Gómez han decidido "no ser concejales de Podemos en Madrid".

Esta nueva pelea del errejonismo pragmático contra el pablismo dirigente revienta la calma que parecía haber controlado el mar de fondo cuando se llegó al pacto entre Errejón, Espinar e Iglesias para armar unas primarias al gusto del primero a cambio de paz interna para los otros dos.

Ahora, los seis díscolos quieren seguir siendo ediles, y de hecho han reafirmado su "pertenencia a Podemos" en un comunicado emitido en la mañana de este lunes. Pero el equipo del ex Jemad y líder de la formación en la capital, Julio Rodríguez, los había colocado muy abajo en las listas para las primarias, lo que arriesgaba sus posibilidades para salir elegidos.

Además, pasada esa criba tendrían que someterse al proceso de elección común de la lista que encabezará Carmena -"se llame Ahora Madrid o como se decida"-, junto con los postulantes de Izquierda Unida, partidos verdes y movimientos sociales. Ahora, el grupo fiel a la alcaldesa y encabezado por Maestre -quien ya salió derrotada en las anteriores primarias madrileñas frente a la candidatura oficialista de Ramón Espinar-, formará parte de la plancha electoral que presente Carmena, quien ya lo ha confirmado públicamente, "pero no serán de Podemos".

¿Esto significa que serán invitados a dejar el partido? "Si formas parte de Podemos tienes que presentare a las primarias de Podemos", ha dicho taxativamente Noelia Vera, portavoz de la Ejecutiva. Por su parte, Echenique en este aspecto ha dado vueltas a las palabras para no expresarlo de manera explícita, pero ha dejado claro que "quien quiere estar en Podemos se presenta a las primarias de Podemos".

Pero el número dos del partido no ha podido dar por hecho que el ex Jemad vaya a formar parte del equipo de la alcaldesa: "Esperemos que se llegue a un acuerdo en este punto, como en los demás", se ha limitado a decir.

Rita Maestre forma ahora mismo parte del Consejo Ciudadano Estatal -Área de Políticas de Bienestar- y en el de la capital, como responsable del Área de Estrategia y Campañas-, lo que entra en contradicción con su nueva situación de concurrir a las elecciones municipales como agente externo.

Además, la crisis madrileña se añade a las otras que tiene abiertas el partido de Iglesias. Sin ir más lejos, Rosana Alonso, la líder en Cantabria no ha podido presentarse a las primarias al tener abierto un expediente en su contra por parte de la Comisión de Garantías regional "sin que haya habido denuncia de nadie, sólo noticias de prensa no confirmadas" de un presunto acoso laboral a un compañero en la cámara regional.

A esto se añade que en otro de los "ayuntamientos del cambio", el de Barcelona de Ada Colau, los procesos para elegir las listas electorales no se sometieron a primarias para armar la confluencia con los Comunes.

Echenique ha defendido "el ADN democrático" de Podemos señalando al PSOE "por elegir a casi todos sus candidatos autonómicos a dedo" y al PP "que por fin ha hecho primarias aunque hoy lo preside no quien las ganó, sino a quien apoyó la señora Cospedal".