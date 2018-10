Otegi: "La derecha quiere convertir Alsasua en un Stalingrado, intenta que haya incidentes"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha cargado contra la "derecha" porque, ha asegurado, "quiere convertir Alsasua en una especie de Stalingrado". Entrevistado en el programa 'En Jake' de la ETB, Otegi ha acusado a Ciudadanos y al resto de fuerzas y personalidades que acudirán a la localidad navarra el 4 de noviembre de buscar "incidentes, que alguien les insulte".

"Lo que están intentando es hacer una especie de inicio de gran campaña electoral, que haya incidentes, que alguien les insulte. En política hay una cosa que me preocupa mucho además de la irresponsabilidad, que es la mediocridad. La derecha española está instalada ahí, están en una especie de aquel juego de patio que hacíamos de niños de ver quién mea más largo. Están masculinizados, con la testosterona por bandera. Quieren convertir Alsasua en una especie de Stalingrado de la derecha. Estos señores no tienen otra oferta y me parece muy peligroso", ha dicho Otegi.

"Se quiere instalar a la extrema derecha en el Gobierno"

A continuación, el dirigente ha hablado de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y hasta del excomisario José Manuel Villarejo para concluir que "se está en una campaña para instalar a la extrema derecha en el Gobierno de España" y que, "si no nos damos cuenta de eso, nos vamos a equivocar en el pronóstico".

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, convocó el acto de la plataforma afín a su partido en Alsasua al considerar ya este lugar "un símbolo del constitucionalismo, de los que defienden la unión", y para poner a cada uno "en el lugar que le corresponde" y contrarrestar el mensaje que lanzan formaciones como Bildu y afines sobre el Estado de Derecho o la paliza recibida allí por dos guardias civiles y sus parejas en 2016: "Hay que defender más que nunca la libertad y dejar claro que a los servidores públicos, a los guardias civiles y a los policías, se les respeta", defendió Rivera.

El 4 de noviembre no será fácil ni para los promotores del acto ni para los asistentes. "¡No pasaréis por Euskal Herria! ¡El 4 de noviembre todos a Alsasua!", se puede leer en el pueblo y otros de la zona, que han empapelado las calles con pancartas que llaman a la confrontación. Mensajes similares pueden verse estos días en las redes sociales.