Podemos propone que sea España la que compre las corbetas para dejar de vender armas a Arabia Saudí

Podemos ya tiene la solución: que el Gobierno se gaste los 2.000 millones que a los que se comprometió Arabia Saudí por las cinco corbetas que debe construir Navantia en la bahía de Cádiz, "si no se encuentra otra alternativa". Así lo ha propuesto Ione Belarra, portavoz adjunta del partido morado en el Congresop¡ de los Diputados, y Teresa Rodríguez, secretaria general de la formación en Andalucía.

"Lo que hay que hacer es meter los astilleros en los Presupuestos y dotarles de carga de trabajo verde", ha propuesto Rodríguez, "porque los Gobiernos del PP y del PSOE han llevado a la ruina a Navantia".

La líder andaluza de Podemos, ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene derecho a "someter a chantaje a los trabajadores de Cádiz: o empleo o derechos humanos", porque la sucursal de los de Pablo Iglesias, haciendo una igualación entre empresas públicas y cuentas públicas, cree que la industria de los astilleros podría dedicarse a "empleos verdes, como hacen otros países en Europa, que construyen aerogeneradores offshore".

Podemos tiene la solución a la crisis de las armas con Arabia Saudí Redacción | Agencias

Podemos ha exigido el mantenimiento de la carga de trabajo en la bahía de Cádiz y ha señalado a populares y socialistas: "Son ellos los que tienen la contradicción encima, no el alcalde de Cádiz ni la secretaria general de un partido andaluz", ha dicho en referencia a José María González Kichi, primer edil de la ciudad, y ella misma. "Le hemos enviado 123 propuestas a la ministra de Transición Energética en ese sentido", ha añadido, "para no depender de este tipo de contratos con países que no respetan los derechos humanos".

Así se han pronunciado los dirigentes andaluces en rueda de prensa, y a preguntas de los periodistas, al hilo de la polémica abierta por la venta de armas de España a Arabia Saudí, tras el asesinato y supuesto descuartizamiento de Jamal Khashoggi, periodista saudí crítico con le régimen de Riad.

Todo, eso sí, sólo después de que Pablo Iglesias y Pablo Echenique dieran el pistoletazo de salida este lunes tras casi tres semanas en silencio por ante el escándalo. En Podemos no había intención de tomar posición en este asunto por dos razones: la primera, según fuentes internas del partido morado, porque se está en plena negociación de los Presupuestos y no convenía hacerle daño al Gobierno al que sostienen; y dos, porque comienza la campaña andaluza y la prohibición de la venta de armas a Arabia Saudí tendría la derivada del empleo.

Fue el príncipe heredero y ministro de Defensa, Mohamed bin Salman (MBS), el que cerró la compra de esas corbetas en su visita a Madrid el pasado mes de abril, asegurando así por cinco años la viabilidad de Navantia, la permanencia de 6.000 empleos y el ingreso de 2.000 millones de euros. Los que ahora propone Podemos que asuma el Gobierno de Pedro Sánchez vía Presupuestos.