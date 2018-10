Torra acusa a Sánchez de "proteger al hooligan" de Felipe VI

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este miércoles una "mediación internacional para encontrar una solución política a la situación actual de Cataluña", y ha criticado que el Estado no está respetando derechos fundamentales de los catalanes.

Desde Ginebra (Suiza) y a través de la conferencia An International Mediation for Catalonia, ha expuesto: "No estoy aquí para poner presión a la federación suiza, sino para explicar por qué una mediación internacional sería tan necesaria".

El jefe del ejecutivo catalán ha señalado a Pedro Sánchez y al PSOE como "colaboradores necesarios" de la "represión" del 1-O y la consiguiente suspensión de la autonomía de la comunidad autónoma. En el mismo sentido, Torra ha acusado al presidente del gobierno de proteger al rey Felipe VI que, "en lugar de ser un árbitro, se ha comportado como un hooligan".

En el coloquio también ha recordado que actualmente residen en Suiza la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel -ambas se fueron al país helvético para no comparecer ante el Supremo- y ha agradecido la actitud del país hacia las dos: "Cataluña nunca olvidará vuestra actitud".