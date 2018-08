Rufián llama "miserables" a los diputados de PP y Cs y se niega a retirarlo

El diputado de Esquerra Republicana ha acusado a Partido Popular y Ciudadanos de mentir en relación a la paliza sufrida por una mujer este fin de semana cuando retiraba lazos amarillos en Cataluña. Los golpes le produjeron la ruptura del tabique nasal. Rufián ha reiterado que no hubo "motivos políticos" y que, quien diga lo contrario, estará vertiendo "fake news". Unas palabras en clara referencia a populares y naranjas, a los que luego llamó "miserables".

En los noventa, ha seguido el diputado separatista, esas "fake news tenían que ver con Ricky Martin, un armario y la mermelada; ahora ustedes son más miserables". Rufián, que no ha especificado de dónde ha sacado la información, ha repetido que la mujer agredida "no tiene la nariz rota". Justo lo contrario de lo que expuso Albert Rivera al entrar al Congreso esta mañana, tras una conversación mantenida con la pareja de la víctima.

Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, no ha querido entrar en la "provocación" de Rufián, pero sí le ha pedido que retirase el insulto del diario de sesiones: "No le voy a dar el gusto, no le voy a descalificar, pero sí le pido que borre lo que ha dicho del diario de sesiones". El parlamentario liberal, a continuación, devolvía la pelota al de Esquerra y desbarataba su argumento de las "fake news": "Acabamos de conocer que los Mossos van a presentar una denuncia por delito de odio contra el agresor de esa mujer. Hubo palabras racistas y xenófobas".

Debido a las alusiones, la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, ha permitido intervenir a Rufián, a pesar de que no disponía de turno de réplica. "Me parece miserable mentir y ustedes lo hacen de manera reiterada. No lo retiro", ha concluido el de Esquerra.

Por parte del PP, ha tomado la palabra el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Parafraseando a Miterrand, exmandatario francés, ha espetado: "El nacionalismo es la guerra". También ha acusado a Rufián de "no tener moralidad" y de "inocular la fiebre amarilla" a los catalanes.

El Congreso debatía a través de su órgano suplente una posible comparecencia del ministro del Interior, Grande Marlaska, a petición de Esquerra Republicana y PDECat, que solicitaban una explicación acerca de varias "vejaciones" sufridas por afines a su proyecto político. No tendrá lugar. Así lo ha decidido el PSOE con sus votos. Los socialistas han justificado así su postura: "El asunto está judicializado y esto podría entorpecerlo".