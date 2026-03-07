José Miguel Marín, presidente de Coag Murcia, alerta de costes de producción por "subidas especulativas" por Irán

Celebración de los 50 años de COAG en el salón del Casón de la Vega

Todo el sector agrícola murciano ha sacado músculo en el Casón de la Vega de Santomera, para celebrar el 50 aniversario de Coag en la Región de Murcia.

José Miguel Marín, presidente de la organización agraria en suelo murciano, ha alertado de que el conflicto en Irán traerá "subidas especulativas" en costes de producción del sector, como gasóleo, energía y gas.

"Hemos pedido al Ministerio de Agricultura activar la ley de la Cadena Alimentaria, a la Unión Europea, una red de alerta y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que actúe ya", tal y como ha enumerado Marín, sobre las medidas de coche solicitadas, con la "lección aprendida" en la guerra de Ucrania.

Líderes políticos de PP y PSOE, autoridades y cientos de agricultores y ganaderos han llenado el Casón de la Vega, para tomar nota de los retos que afronta el sector agro, enumerados por el líder murciano de Coag: una organización que cumple medio siglo de "lucha" por el campo y sigue proyectando "ilusiones renovadas".

El Casón de la Vega acogió un ambiente festivo y reivindicativo. Víctor Martínez, alcalde de Santomera, ha recibido a los asistentes destacando que su municipio produce y transforma el 50% del limón de la Unión Europea y alberga la mayor cooperativa del continente.

"Es un honor acogeros en una tierra de agricultores, una tierra agradecida y amiga de vuestra labor", según ha afirmado el regidor, anunciando avances para mejorar la eficiencia de las explotaciones.

Durante el evento se ha clausurado el octavo congreso de Coag donde se ha constituido una nueva junta ejecutiva "joven" y "representativa de todos los territorios", en palabras de Miguel Marín. También se ha aprobado la ponencia de política agraria que debe marcar las grandes líneas de actuación de Coag Murcia para los próximos cuatro años.

"Hay que defender la profesión como una forma de vida digna, con la misma ilusión que el primer día".

Autoridades y directivos en el acto del 50 aniversario de COAG

Rememora la trayectoria desde 1977, cuando COAG se registra como organización profesional agraria, no sindicato, y destaca su independencia política: "Tenemos personas de todos los signos, pero nunca hablamos de política en las reuniones, nos ponemos de acuerdo en los problemas del sector".

COAG marca como línea roja mantener el presupuesto de la PAC al nivel anterior, pese a recortes propuestos. Marín celebra avances tras manifestaciones en Bruselas: "La Comisión sacó partidas de 48.000 y 45.000 millones; si se confirman, no habrá menos dinero, aunque vigilamos el destino y el contenido".​

Los tratados comerciales preocupan profundamente. Miguel Marín critica "vericuetos" de la Comisión en Mercosur, Marruecos o Australia, que afectan sectores como carne y cítricos.

"No podemos firmar acuerdos que nos perjudiquen sin análisis judicial previo", insiste, defendiendo la posición del campo frente a plataformas que "no saben lo que piden".​

La organización impulsa relevo generacional, seguros agrarios y lucha contra plagas, priorizando sostenibilidad sin abandonar rentabilidad.

Cliente comprando alimentos en mercado

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, anuncia una nueva convocatoria de 10 millones de euros para jóvenes agricultores, sumando a 20 millones previos que incorporaron a más de 500.

"Somos conscientes de que alimentamos a medio mundo, pero el relevo generacional es imprescindible; exigimos una PAC suficiente, flexible y que priorice jóvenes", proclama, pidiendo un plan nacional del agua y autorización urgente del producto 'Momentun' contra plagas, autorizado en países vecinos.​

Francisco Lucas Ayala, delegado del Gobierno de la Región de Murcia, traslada tranquilidad ante conflictos internacionales: "El Gobierno de España está a vuestro lado, con 139 millones en regadíos, 25 en sequía y seguros agrarios de 315 millones".

Visitación Martínez, presidenta de la Asamblea Regional, califica el acto como "identidad de Murcia": "Sectores estratégicos que generan empleo y riqueza; el agua exige políticas de Estado, no partidistas".

Visitación Martínez, presidenta de la Asamblea de la Región de Murcia

Apoya la Comisión del Trasvase y el relevo generacional, destacando el rol de la mujer en el 30% de explotaciones.​

Francisco Pulido Catalán, coronel jefe de la Guardia Civil, agradece el galardón por su labor en seguridad alimentaria y rural: "Nos llena de orgullo y nos estimula a perseverar en la misión de garantizar la seguridad en el entorno rural".​

Miguel Padilla, con 36 años en COAG y actual Secretario General, cierra emocionado: "Me llena de orgullo ver una ejecutiva con ganas. Hemos aprendido de históricos como Antonio Dorado o San Pedro Valentina. Seguiremos por la dignidad de quienes trabajan el campo".

Miguel Padilla en su intervención como Secretario General de COAG

