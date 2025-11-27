Mula pasa a formar parte de la Red de Pueblos Mágicos de España 2026: un modelo de turismo sostenible y de calidad

Las claves nuevo Generado con IA Mula se ha incorporado a la Red de Pueblos Mágicos de España 2026, una distinción nacional que reconoce a municipios por preservar su identidad y apostar por un turismo sostenible y de calidad. El reconocimiento pone en valor el entorno natural, la cultura y el patrimonio de Mula, destacando su casco histórico, el castillo, las iglesias barrocas y la Tamborada, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. El Ayuntamiento de Mula destaca que formar parte de esta red implica un compromiso para fortalecer el turismo respetuoso, la cooperación territorial y la promoción de experiencias auténticas para los visitantes. Mula refuerza su posición como referente del turismo de interior en la Región de Murcia y en España, ampliando su proyección nacional en un año clave para el sector.

Mula se ha incorporado a la Red de Pueblos Mágicos de España 2026: una distinción nacional que reconoce a los municipios que preservan su identidad, protegen su patrimonio y apuestan por un modelo de turismo sostenible y de calidad. Esta incorporación sitúa a la localidad entre los destinos más destacados del país por su riqueza histórica, cultural y emocional.

Este reconocimiento pone en valor el entorno natural, la cultura y el patrimonio de Mula, desde su casco histórico lleno de huellas de diversas épocas, al imponente castillo que corona la localidad, sus iglesias barrocas o la Tamborada -declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO-.

El Ayuntamiento de Mula ha emitido un comunicado donde subraya que formar parte de esta red “implica un compromiso conjunto entre los municipios, para fortalecer el turismo respetuoso, la cooperación territorial y la promoción de experiencias auténticas que permitan al visitante descubrir la identidad real de cada destino sin perder su esencia”.

“Con este título, Mula continúa consolidándose como un referente del turismo de interior en la Región de Murcia y en España, ampliando su proyección nacional en un año clave para el sector”.