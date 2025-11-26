Incendio en el hospital Santa Lucía de Cartagena: evacúan a pacientes y personal médico y hay varias plantas afectadas

Por el momento, se desconocen las causas. El fuego comenzó en la tercera planta del bloque 5 del hospital y se ha extendido por toda la fachada con rapidez debido al viento.

Las claves nuevo Generado con IA Un incendio en el Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena obligó a evacuar a pacientes y personal sanitario en la mañana del miércoles. El fuego se inició en la tercera planta del bloque 5 y se extendió rápidamente por la fachada debido al viento, sin afectar el interior de las habitaciones. Bomberos lograron controlar el incendio y, según fuentes oficiales, no se han registrado víctimas mortales ni heridos de gravedad. Se investiga la posible causa del incendio, incluyendo la hipótesis de que una colilla mal apagada en una zona exterior haya originado el fuego.

El Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena ha sufrido este miércoles a primera hora un incendio que ha obligado a evacuar a pacientes y personal sanitario.

El fuego comenzó en la tercera planta del bloque 5 del hospital y se ha extendido por toda la fachada con rapidez debido al viento en la zona. El incendio no ha llegado a afectar al interior de las habitaciones.

Los bomberos ya han logrado controlar el fuego, aunque no está extinguido por completo. Por el momento, se desconocen las causas, pero hay alguna hipótesis ya que es habitual que los pacientes, los familiares que les visitan, incluso personal sanitario, fumen en algunas zonas del recinto hospitalario que dan al exterior, como las terrazas, a pesar de que está prohibido expresamente.

De hecho, una fuente sanitaria asegura que "el fuego ha empezado en la planta terraza del bloque 5 y ha subido hasta la 5 planta". De momento, desde la Consejería de Salud ni confirman ni desmienten esta posibilidad. Tan solo subrayan que "vamos a informar próximamente" de las causas del incendio y sobre lo que más preocupa a todo el mundo: conocer si hay heridos o alguna víctima mortal, cosa que de momento parece que por suerte no ha ocurrido.

Un portavoz del 112 ha confirmado a EL ESPAÑOL que "no hay muertos" y que a las 8.57 horas de este miércoles, "el fuego se ha dado por extinguido". De forma que ahora se iniciará una investigación interna, por parte de la inspección del Servicio Murciano de Salud, para esclarecer las causas del incendio. Incluso no es descartable que la Policía Nacional inicie pesquisas por si detrás de las llamas hay una negligencia humana y se tienen que depurar responsabilidades.

🔴🇪🇸ESPAÑA - #ULTIMAHORA #incendio

🚨🔥GRAVE INCENDIO EN UN HOSPITAL EN CARTAGENA...



Hace pocos minutos se ha declarado un grave incendio en el Hospital de Santa Lucía, Cartagena, Murcia.



Las llamas se han extendido con rapidez debido al viento en la zona y se esta evacuando… pic.twitter.com/Ws2EbGACdf — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) November 26, 2025

Según informa el 112, el protocolo de emergencia que se ha activado ha funcionado correctamente y se ha procedido a la evacuación de parte del Santa Lucía. "Ahora mismo, todo es un caos", subraya una sanitaria. "Por suerte no ha habido desgracias personales. Los familiares están fuera. Los bomberos están refrescando y ventilando el hospital. Hay mucho humo. Parece que están afectadas las plantas de Cirugía, Oncología, Medicina Interna y Consultas".

Las citadas fuentes sanitarias insisten a El ESPAÑOL que "la fachada ha hecho un efecto chimenea, o tiro", para ayudar a propagar las llamas. "Cualquier chispa hace que arda no sólo la basura que se acumula entre la fachada de obra y el edificio, sino las propias placas de la fachada, que han ardido pese a que están fabricadas con un material "ignífugo".

Este dato de confirmarse, obligaría a la Consejería de Salud a revisar toda la estructura del complejo y los materiales, para evitar nuevos incendios. De momento, en redes sociales se empiezan a suceder las críticas por el presupuesto que se destina al Servicio Murciano de Salud (SMS).

Imagen de la fachada del hospital Santa Lucía de Cartagena una vez extinguidas las llamas. Cedida

La humareda se ha llegado a ver desde distintos puntos de la ciudad, como atestiguan varios vídeos.

Imágenes del incendio en el hospital Santa Lucía de Cartagena. / Cedido

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.