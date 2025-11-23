El Mercado Medieval de Caravaca de la Cruz regresará con espectáculos en directo y los mejores artesanos del país

Un actor dando la bienvenida a los visitantes al Mercado Medieval durante su última edición en 2024.

Este evento es un clásico de las fiestas de Navidad, suma 21 años, y se prolongará del viernes 5 de diciembre hasta el día 8, con pasacalles y actuaciones de música para revivir el esplendor medieval.

Caravaca de la Cruz volverá a retroceder a la Edad Media, desde el próximo viernes 5 de diciembre hasta el 8 de diciembre, con su tradicional Mercado Medieval: un evento que suma 21 años que marca el inicio de la Navidad, atrayendo a la localidad del Noroeste a miles de turistas.

Los puestos de artesanía tradicional y talleres -con sus comerciantes ataviados con atuendos medievales- ofrecerán una amplia variedad de productos de alimentación, decoración y regalo, muchos de los cuales serán elaborados en directo en el casco urbano de Caravaca de la Cruz. De hecho, en la edición de 2024 se dieron cita más de 250 artesanos.

En algunos de esos puestos se recrearán oficios antiquísimos en los que podrán participar los visitantes, especialmente los niños. Tales como la forja, la elaboración de pan y vidrio, así como tallas de madera, cerámica, hilado de tejido de seda, fabricación de flautas o acuñación de monedas.

Todo ello, aderezado con los espectáculos protagonizados por artistas de primer nivel que tomarán las calles de la Ciudad Santa, con motivo del puente de la Constitución, a lo largo de cuatro días en los que la localidad viajará al pasado, para revivir el esplendor del medievo.

Cientos de turistas por las calles de la Ciudad Santa engalanadas como en el medievo.

Entre los espectáculos gratuitos previstos, ideales para toda la familia, destacan los de animación con pasacalles, las actuaciones de música, el teatro medieval y las exhibiciones que se irán desarrollando por calles y plazas que estarán engalanadas, como cada año, con pendones, banderolas y banderines medievales.

El Mercado Medieval es una de las citas estrella para promocionar el turismo en Caravaca de la Cruz, una localidad enclavada en la Comarca del Noroeste de la Región de Murcia y que alberga un espectacular castillo que acaba de estrenar un nuevo sistema de iluminación, para realzar su valor histórico y arquitectónico, reduciendo su consumo energético con tecnología led.