El Limonar International School acoge un torneo de ajedrez para promover valores y habilidades cognitivas

Las claves nuevo Generado con IA Casi un centenar de escolares de más de treinta centros participaron en el II Torneo del XIX Circuito Escolar Educajedrez, celebrado en El Limonar International School Murcia. El torneo, organizado por la Asociación Educajedrez, reunió a estudiantes de Educación Infantil hasta segundo de la ESO, fomentando el respeto, la concentración y el buen ambiente. Los tres mejores clasificados de cada categoría y los mejores jugadores locales recibieron trofeos, y todos los participantes fueron reconocidos con una medalla. La iniciativa refuerza el compromiso del colegio con una educación integral que potencia el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y valores como la planificación y la toma de decisiones a través del ajedrez.

Casi un centenar de escolares han participado en el II Torneo del XIX Circuito Escolar Educajedrez, celebrado en el campus de Montevida de El Limonar International School Murcia (ELIS Murcia).

La competición ha sido organizada por la Asociación Educajedrez y ha obtenido una respuesta positiva de más de una treintena de centros educativos de la Región de Murcia y de otras provincias limítrofes, cuyos alumnos de Educación Infantil a segundo de la ESO se han apuntado para poner a prueba sus estrategias sobre el tablero.

Todo ello, en el marco de una cita marcada por el buen ambiente, el respeto y mucha concentración para no perder el hilo de las partidas que disputaban los jóvenes ajedrecistas en diferentes rondas.

"Desarrollar mentes estratégicas, preparadas para afrontar los retos del futuro, está en el corazón de nuestra filosofía educativa", según ha subrayado Lealand Pearce, director de Secundaria y Bachiller de ELIS Murcia. "Pocas actividades agudizan tanto esa capacidad como el ajedrez”.

Pearce también ha destacado que este torneo refuerza "el compromiso del colegio con una educación integral, basada en la excelencia académica y el desarrollo de competencias personales y sociales", tales "como la planificación, la anticipación y la toma de decisiones”. Durante el torneo, todos los participantes han sido reconocidos con una medalla por su implicación.

Los tres mejores

Además, los tres mejores clasificados de cada categoría y los mejores jugadores locales han recibido un trofeo, tras participar en un evento que ha reunido a familias, docentes y aficionados al ajedrez. A través de esta participación en el circuito Educajedrez, ELIS Murcia continúa integrando en su proyecto educativo actividades que potencian el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la inteligencia emocional, con la intención de preparar a sus alumnos para los desafíos del siglo XXI.

"ELIS apuesta por una formación donde el aprendizaje trasciende las aulas y en la que el ajedrez se convierte en una herramienta eficaz para fortalecer la mente y los valores del alumnado", según ha reflexionado Lealand Pearce.

Por su parte, Francisco García Albarracín, gerente de Educajedrez y maestro internacional de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), ha destacado que "el ajedrez tiene valor formativo como disciplina que estimula el pensamiento lógico, la memoria y la concentración, además de fomentar la autonomía, la deportividad y el respeto”.