La Policía Nacional detiene a un hombre con antecedentes por violencia de género por matar a su pareja en Murcia

Nuevo crimen machista en la Región de Murcia. Desde la Delegación del Gobierno ha informado de que agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón, "como presunto autor de un delito de homicidio, cometido contra su pareja sentimental".

El arresto se produjo durante la noche del lunes, después de que unos agentes hallasen a la víctima fallecida en una vivienda de San José de la Montaña: una barriada de Murcia que no llega a los 300 habitantes.

Desde la Delegación del Gobierno han confirmado que se trata de un crimen machista: "Existían denuncias previas por malos tratos contra el detenido en los años 2008, 2017 y 2018". Sin embargo, cuando se produjeron los hechos no había en vigor ninguna medida cautelar que impidiera al maltratador acercarse a su víctima y mantener una relación sentimental.

"En la actualidad, no existía ninguna orden de alejamiento", según ha indicado esta fuente de la Delegación del Gobierno. De momento, la Policía Nacional indaga sobre las circunstancias que rodean al homicidio de esta mujer en el contexto de la violencia de género.

"Continúa abierta la investigación para determinar las causas de la muerte". Los hechos se produjeron en la calle Don Fabián de San José de la Montaña, sobre las nueve de la noche, y la voz de alarma la dio un vecino que telefoneó al 112. De forma que en la zona se movilizaron varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Murcia.

Este crimen machista es el tercero que se registra en la Región de Murcia durante 2025, después de que Ainhoa, una vecina de Librilla, de 19 años, fuera estrangulada por su expareja Quique, solo unos días después de que ella rompiese la relación sentimental y la convivencia en la vivienda que compartían en la calle Totana.