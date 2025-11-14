Un argelino de 28 años muere en una patera rescatada por un buque: Murcia "ya ha recibido 1.800 inmigrantes" en 2025

El personal de Cruz Roja en el puerto de Cartagena, este jueves, atendiendo a los 17 supervivientes de la patera. Cedida

Las mafias que trafican con seres humanos se han vuelto a cobrar una vida. Un argelino, de 28 años, ha muerto a 55 millas de la costa de Cartagena, después de haber pagado una fuerte cantidad de dinero, para cruzar en patera la conocida como ruta argelina.

El viaje se torció este jueves y la patera tuvo que ser rescatada por un mercante. De hecho, este buque se encargó de movilizar a Salvamento Marítimo tras alertar de que navegaba "con una embarcación abarloada", amarrada de forma paralela a su costado, y que llevaba a un nutrido grupo de tripulantes que eran inmigrantes en situación irregular.

De inmediato, a las 17 horas de este jueves, se movilizó a la Salvamar Draco que se ocupó de rescatar a 17 hombres, mayores de edad, procedentes de Argelia. La Delegación del Gobierno ha confirmado que "recuperó el cadáver de otro varón que flotaba en el agua y que los propios tripulantes informaron que había caído al mar".

Tres horas más tarde, la embarcación Salvamar Draco llegó al puerto de Cartagena y los inmigrantes fueron atendidos por Cruz Roja. En la dársena, se desplegaron miembros de Frontex y de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional, para iniciar una investigación para averiguar si entre los supervivientes se encontraba el patrón de la patera o alguna persona vinculada con la mafia que organizó un viaje que se ha saldado con un muerto.

En lo que va de año, según fuentes de la Policía Nacional, "la Región de Murcia ya ha recibido 111 pateras con cerca de 1.800 inmigrantes en lo que llevamos de 2025". Esa cifra ya supera a la del primer semestre de 2024, cuando se habían contabilizado 1.080 ciudadanos en situación irregular entre enero y agosto.

El Ministerio del Interior ni confirma ni desmiente este dato, solo subraya que aún no está en disposición de ofrecer una cifra por comunidades autónomas: "A finales de año intentamos hacer un balance de todo el ejercicio, más segmentado territorialmente".

El grupo de inmigrantes argelinos, este jueves, a su llegada al puerto de Cartagena tras ser rescatados por Salvamento Marítimo. Cedida

La citada fuente policial explica a EL ESPAÑOL que estas personas pagan verdaderas fortunas en sus países de origen, por disponer de una plaza para jugarse la vida en alta mar, en un viaje extenuante: "En una patera, lo normal es pagar de 1.000 a 2.800 euros, pero en lo que llaman un taxi bout, se paga el doble, unos 6.000 euros, debido a que los desplazamientos son mucho más rápidos".

Convivir sin Racismo asegura que desde el año 2023, "las llegadas de pateras a Murcia por la ruta argelina, se han ido reduciendo significativamente, pues cambiaron su trayecto hacia las Islas Baleares". Esta ONG calcula que entre enero y finales de agosto de 2025, han llegado unas 700 personas a la comunidad murciana.

Pero lo cierto es que el drama se mantiene como así lo demuestra la muerte de este joven (Argelia, 1998) a unas decenas de millas de la costa de Cartagena. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha emitido un comunicado donde ha lamentado que esta situación "no por habitual, deja de ser alarmante".

La gestión de este episodio de inmigración irregular también ha servido para que el SUP destape que la llegada de los 17 supervivientes al puerto se gestionó "sin ningún mando a quien recurrir" de la Comisaría de Cartagena. "Al frente de la recepción, traslado e ingreso de los inmigrantes, se encontraba un policía de la escala básica que se encontró con ser el responsable orgánico de esta situación, con un inmigrante tristemente fallecido de por medio".

Reunión con el delegado

Todo ello, ha motivado que esta organización profesional reclame "una reunión" con el delegado del Gobierno, el socialista Francisco Lucas, para abordar lo sucedido durante la tarde del jueves en el puerto y la gestión que se está haciendo de la segunda comisaría de Policía Nacional más importante de la Región de Murcia.

“A lo largo de la tarde del jueves y sin ningún mando a quien recurrir, ya que muchos de ellos disfrutan de un turno a la carta, como ya denunciamos en su día, y que se encuentra fuera de la normativa actual con 2 días trabajados por 10 de libranza, se fueron sucediendo los servicios y las incidencias propias de una comisaría con más de 300 policías, las cuales fueron solventadas de manera eficaz y con total solvencia por el policía más antiguo de la comisaría que estaba de servicio”.

“Esta situación que debería ser la excepción en un cuerpo jerarquizado como el nuestro, es el día a día en la Comisaría de Cartagena, donde las incidencias se resuelven plácidamente por los mandos policiales telefónicamente desde su casa, mientras las escalas inferiores asumen responsabilidades que no les corresponden”.