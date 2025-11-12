PP, PSOE y Podemos tumban la moción "satánica" para cerrar los centros de menas de Murcia y Vox los llama "traidores"

Parece que José Ángel Antelo, líder de Vox en Murcia, sigue sin interiorizar las graves cacerías de marroquíes que se produjeron este verano en Torre Pacheco, poniendo en riesgo la seguridad de esta localidad, y mantiene su discurso incendiario contra la población inmigrante, utilizándolo incluso en una institución como la Asamblea Regional.

Este miércoles, Antelo defendió una moción de ultraderecha que solicitaba el cierre de todos los centros de menas de Murcia y para defender su iniciativa mezcló inmigración con delincuencia. También equiparó al rango de personas dependientes a los menores extranjeros no acompañados -menas- y​ a los inmigrantes que se juegan la vida en una patera.

"Quien le habla, va a cerrar todos los centros de ilegales dependientes de la Comunidad Autónoma", tal y como ha subrayado el presidente de Vox en Murcia, refiriéndose en todo momento a los centros de menas como "centros de ilegales".

El discurso de Antelo ha rozado los límites de lo permisible en un Parlamento autonómico, por mucho que se esté en contra del actual Ejecutivo central, al hablar en términos casi bélicos: "En el año 2027, si tenemos que entrar en conflicto con el Gobierno nacional, lo haremos, para defender lo correcto".

Vox sigue apostando por un discurso polarizador, pero la política es diálogo y consenso. Así lo han demostrado PP, PSOE y Podemos que han tumbado una moción con tintes racistas en la Región de Murcia: una comunidad que tiene en la inmigración la principal mano de obra de la agricultura, uno de sus motores económicos.

"Nosotros seguiremos por nuestro camino. Hoy nos quedamos solos, pero solos junto a millones de españoles que no quieren ni un centro de ilegales al lado de su casa", según ha subrayado José Ángel Antelo, antes de arremeter contra populares, socialistas y morados con un tono que recuerda al NO-DO. "Solos, pero dignos. No como ustedes que ya saben todos los españoles y los habitantes de la Región de Murcia, que cada centro de ilegales que pongan en sus barrios y en sus casas, llevan el sello del PP, PSOE y Podemos: son unos traidores a la Región de Murcia y a España".

PP, PSOE y Podemos se unen para seguir abriendo centros de inmigración ilegal.@vox_es se queda solo.



Solos… junto a millones de españoles que no quieren centros de ilegales al lado de sus casas.



En 2027, cuando @vox_es sea la primera fuerza política en la Región, los… pic.twitter.com/3bmGlyE83F — José Ángel Antelo🇪🇸 (@JA_Antelo) November 12, 2025

El parlamentario y portavoz del Grupo Popular, Joaquín Segado, ha lamentado “la demagogia" y "el engaño" del discurso de Vox con los menores, para sacar rédito electoral a costa de tensionar la convivencia social. “La solución no es bajar la persiana y abandonar a su suerte a niños y adolescentes”, porque así “se les convierte en chivos expiatorios de algo de lo que no tienen culpa", tal y como ha reflexionado el diputado del PP.

"¿De verdad creen que la solución es dejar a niños en la calle?", tal y como ha preguntado Segado a Antelo. “Cuando unos avivan el incendio del miedo y otros el de la resignación; nosotros traemos extintores a modo de ley, sentido común y humanidad". En este sentido, el portavoz popular ha recordado en la Asamblea que Alberto Núñez Feijóo defiende un nuevo modelo migratorio, similar al de Canadá y propone un visado por puntos para inmigrantes.

Desde repatriaciones ágiles, a una mayor financiación para que las comunidades autónomas puedan gestionar el fenómeno de la inmigración, mano dura contra las mafias de trata de seres humanos, un sistema de cuotas migratorias vinculado al empleo, visados por puntos y asilo riguroso.

"El mal en estado puro"

En la bancada del PSOE, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha criticado la doble vara de medir de Vox por su devoción católica que da la espalda al mensaje del Vaticano sobre la inmigración: “Mucha comunión y poco escuchar al Papa León XIV”. "En el PSOE tenemos claro que lo que está en juego es la dignidad humana, la convivencia y la credibilidad institucional".

La portavoz socialista ha afirmado que esta moción de Vox forma parte de una agenda que consiste en señalar al diferente, mezclar inmigración con delincuencia, recortar derechos y dinamitar cualquier política de integración. “Hoy no hablamos de centros, de residencias o de ‘menas’, hablamos de niños que han cruzado solos medio mundo o se han montado en una patera arriesgando su vida, de mujeres que cuidan a nuestros mayores y de hombres que trabajan sin descanso recogiendo fruta”.

María Marín, portavoz de Podemos, también ha abanderado un discurso duro para referirse al contenido de la iniciativa de Vox que ha defendido José Ángel Antelo en la Asamblea Regional: "Lo que usted propone hoy aquí, no es cristiano, es satánico. Eso que ustedes piden hacer con los menores es el mal en estado puro".