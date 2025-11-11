El alcalde de San Javier critica al Ministerio porque "desde 2016" no ejecuta medidas en ramblas contra "el monstruo" de la dana

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, este martes, mostrando el informe de daños causados por la 'dana Alice' en su localidad. Badía

La ‘dana Alice’ ha dejado una herida sin cicatrizar en San Javier por importe superior a 5,9 millones de euros.

Así lo ha indicado el alcalde, José Miguel Luengo, este martes, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento, justo cuando se cumple un mes de los estragos causados por 'Alice', con el objetivo de recordar al Gobierno central que "desde la dana de 2016", le reclama que "ejecute" unas infraestructuras que "sigen pendientes" y que son cruciales para combatir los efectos de la dana en la Cuenca del Mar Menor.

La última 'gota fría' descargó 177 litros por metro cuadrado en el término municipal de San Javier, durante la madrugada del viernes 10 de octubre al sábado 11. Aquella noche, la localidad se vio sobrepasada por cuatro ramblas, las mismas de siempre, las cuales se convirtieron en puñales hídricos: la Rambla de la Sala, la de Cobatillas, El Mirador y La Maraña.

“Hay que seguir invirtiendo en infraestructuras hidráulicas para proteger San Javier”, tal y como ha exigido el regidor popular al Ministerio de Transición Ecológica. "Los colectores no pueden desaguar lo que se genera 19 kilómetros atrás en la Sierra de Escalona". "Necesitamos parar ese monstruo que se desboca”. "Lo urgente es complementar las medidas que adoptemos en el término municipal con actuaciones en las ramblas que traen todos los arrastres”.

Para el alcalde es prioritario que el Ministerio ejecute presas de laminación, diques de contención y deslinde de cauces en las ramblas de la Sala, Cobatillas, El Mirador y La Maraña. "Todo lo que no sea eso, será dejar desprotegido el municipio de San Javier”, según ha advertido Luengo.

El agua bajando endiablada por la calle Neptuno de San Javier.

Otra de las medidas de calado que ha reclamado el alcalde de San Javier a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha sido "reubicar" la almenara de El Mirador que depende de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) y que se levanta en pleno cauce de la Rambla de la Sala.

"Hay que insistir al Ministerio para que actúe y quite de en medio de una rambla, una almenara que es una infraestructura crítica, para el abastecimiento de agua potable”. "Hay que sacar esa almenara del cauce y situarla a 50 metros de distancia".

La petición de Luengo es lógica porque la última 'dana Alice' afectó a la citada almenara y dejó sin abastecimiento de agua "a más de 100.000 vecinos". Este percance se ha traducido para el Ayuntamiento de San Javier en un sobrecoste de 465.000 euros, para atender las necesidades hídricas de los residentes afectados en esa zona.

Esa cifra se suma al resto de daños evaluados por los técnicos municipales y que asciende a 5.460.000 euros. En parques y jardines, 309.000 euros; en caminos y carreteras, 1.301.957 euros, y hasta 3.800.000 euros en el litoral de Santiago de la Ribera y de La Manga. "Las playas han sido embestidas por el agua que arrastraban las ramblas desde la Sierra de Escalona, con pérdidas de arena, aparición de socavones, acumulación de sedimentos y accesos peatonales afectados".

De ahí la decisión del regidor de convocar una rueda de prensa, para recordar que "es importantísimo que actúen las tres administraciones implicadas" en el problema que las citadas ramblas generan en la Cuenca del Mar Menor y para alertar al Ministerio de que “es urgente que se ejecuten los diques de la Rambla de Cobatillas".

La comparecencia de José Miguel Luengo también ha servido para anunciar que presentará preguntas por escrito en la Asamblea Regional y en el Congreso de los Diputados, dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Segura y a la ministra Aagesen, para que le expliquen al Ayuntamiento “si alguien ordenó que se mantuvieran cerradas las compuertas del canal del postravase Tajo-Segura" durante la 'dana Alice'.

El Canal del Postrasvase Tajo-Segura a su paso por el término municipal de San Javier. Marcial Guillén / EFE

La interpelación será doble y se formulará a través del Partido Popular, para aclarar también "porqué no se gestionó que el agua saliera por los aliviaderos”. El alcalde ha subrayado que "vamos a hacer esa pregunta, por tierra, mar y aire", ya que el Consistorio sanjaviereño quiere conocer si la gestión que se hizo del canal del postravase Tajo-Segura, obedeció a "una decisión política con soporte técnico” o a “una decisión exclusivamente política”.

Durante aquella madrugada del 11 de octubre, la 'dana Alice' puso en jaque a los municipios del Mar Menor, como así lo demuestra que solo en San Javier se realizaron 130 achiques de agua y 342 servicios de atención a personas mayores, mientras se producía el “desbordamiento del canal postrasvase” y "en otras ocasiones se ha utilizado como aliviadero".

Luengo ha insistido en que buscarán respuestas a sus preguntas a través de la Asamblea y el Congreso, para conocer con "claridad" los protocolos que se siguen en el Ministerio y en la Confederación Hidrográfica del Segura con esta infraestructura hídrica, cada vez que hay una alerta amarilla, naranja o roja, por lluvias torrenciales. "Vamos a preguntar cómo se gestionan las compuertas del postravase y cuál se abre en cada momento de una dana". “Para tener más seguridad”.

Un mes después del paso de 'Alice', aún se notan sus consecuencias a nivel político y a pie de calle, ya que el alcalde de San Javier ha reconocido que todavía hay incicencias por solventar en caminos, en el mobiliario urbano y en playas del Mar Menor. "Les pido disculpas a los vecinos y aún más paciencia”.