El PP critica la "pinza política" de Vox, PSOE y Podemos, por tumbar el decreto de las 25.000 viviendas: "Forman el problema"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, este viernes, en la Asamblea Regional, junto al consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro. CARM

Las claves nuevo Generado con IA El PP critica que Vox, PSOE y Podemos se unan para derogar un decreto que buscaba construir 25,000 viviendas en Murcia. Vox, antes socio del PP, se alía con PSOE y Podemos, argumentando que el decreto de vivienda no resolvería problemas habitacionales ni reduciría precios. El decreto de viviendas incluía medidas pioneras como elevar la renta máxima para ayudas a 54,000 euros y simplificar trámites para construir viviendas protegidas. PSOE y Podemos critican el decreto del PP, considerándolo beneficioso solo para el negocio inmobiliario y no para reducir el precio de la vivienda.

Vox sigue moviéndose en los extemos. El partido de Santiago Abascal ha pasado de ser socio de gobierno del PP en el Ejecutivo de la Región de Murcia, a romper su pacto, y ahora hace oposición aliándose puntualmente con PSOE y Podemos.

El último ejemplo de esta pinza política de la extrema derecha con el bloque de izquierdas se ha vivido este viernes, en la Asamblea Regional, cuando la formación de Abascal se ha unido a socialistas y morados para tumbar un real decreto que pretendía solventar el problema de vivienda que sufren los jóvenes murcianos.

El PP gobierna en minoría, con 21 diputados en el Parlamento autonómico, de forma que ha visto derogar uno de los decretos estrellas del presidente murciano: el popular Fernando López Miras. Los 24 parlamentarios de la bancada de la oposición -Vox, PSOE y Podemos-IU- se han llevado por delante una medida que pretendería ofrecer todas las facilidades posibles al sector de la construcción, para levantar 25.000 viviendas en los próximos cinco años.

"El Consejo de Gobierno trabajó desde enero en este Decreto Ley de Vivienda Asequible, lo aprobó hace un mes y lo mandó a convalidar a la Asamblea y hoy no se ha aprobado, ya no se puede hacer nada más", tal y como lamenta una fuente del Palacio de San Esteban. Esta pinza de la ultraderecha con socialistas y la extrema izquierda, supone un duro revés para una normativa en la que López Miras depositó sus esperanzas para combatir un problema que afecta a todas las autonomías.

De hecho, el jefe del Ejecutivo murciano llegó a protagonizar una comparecencia en el Palacio de San Esteban para explicar las medidas "pioneras" que iba a poner en marcha para ayudar a jóvenes y familias de clase media a encontrar su primera vivienda.

Tales como elevar a 54.000 euros anuales la renta máxima de los potenciales beneficiarios de una línea de ayudas; simplificar trámites administrativos; acortar plazos; estimular la conclusión de edificios inacabados; fijar primas por edificar en solares con restos arqueológicos o incrementar hasta el 40% la prima de edificabilidad para implantar vivienda protegida (VPO).

Pero todo el trabajo se ha desmoronado en el Hemiciclo. "El decreto ha sido rechazado por la Asamblea de forma inexplicable, lo que supone que PSOE, VOX y Podemos formen parte del problema y no de la solución de la vivienda en la Región de Murcia", tal y como ha reflexionado el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, este viernes, en la Asamblea Regional.

El Gobierno que lidera el popular Fernando López Miras no tiene alternativa para sacar adelante esta normativa. De forma que su consejero de Fomento e Infraestructuras insiste en culpar a la oposición, para generar un relato político que tenga una lectura social: "Desde el Ejecutivo regional, denunciamos esta pinza que no hace más que menoscabar el futuro de los jóvenes de la Región y de las familias de rentas medias que tenían la posibilidad de acceder a 25.000 viviendas que se iban a construir gracias a este decreto".

"Vox y la izquierda [PSOE y Podemos] han unido sus votos para derogar el Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística que contemplaba un nuevo modelo de vivienda asequible", tal y como ha concluido el consejero García Montoro.

Por su parte, el presidente provincial de Vox y portavoz del grupo parlamentario, José Ángel Antelo, argumenta que la negativa del partido de ultraderecha a apoyar esta medida, se debe a que el texto presentado "no va a solucionar ningún problema”. Antelo recalca que quiere "leyes que funcionen, que sirvan para poner vivienda en el mercado y bajar los precios tanto en propiedad como en alquiler”.

El portavoz del partido de Abascal sostiene que ellos apuestan por una especie de barra libre, para el sector de la construcción, con contadas excepciones: “Liberalizar el suelo significa que en cualquier terreno no protegido se pueda desarrollar un proyecto, siempre que se cumplan las condiciones medioambientales y las licencias municipales".

Desde el PSOE, el diputado Miguel Ortega ha justificado la negativa de su grupo porque el Decreto Ley de Vivienda Asequible “solo es bueno para hacer negocio, no contempla ni una medida para bajar el precio y no soluciona los problemas de la gente, ya que un piso de 90 metros a 170.000 euros, como propone el PP, no es asequible para nadie”.

Ortega ha instado al presidente de la Región de Murcia a sentarse a negociar con el secretario general del PSOE, Francisco Lucas: “A partir de ahora, si López Miras quiere bajar el precio de la vivienda, tiene que sentarse con el líder de la oposición, Francisco Lucas, y negociar las medidas que se aprueben en la Asamblea. No estamos en una dictadura, ni el PP tiene mayoría absoluta. El tiempo para la fiesta se ha acabado, ahora toca trabajar”.

"La patronal del ladrillo"

Las lecturas de la votación han ido por barrios. En Podemos, su diputada María Marín ha argumentado su negativa a apoyar esta medida frente al problema de la vivienda, criticando el contenido del decreto ley del PP: "La patronal del ladrillo les ha dictado hasta las comas”.

También ha recordado que “el suelo público, el suelo de todos y de todas, no se regala”. Marín ha echado en falta que el Gobierno regional se sentará con las familias, a la hora de redactar esta normativa. Incluso ha calificado el texto de "timo de la estampita" porque promovía “pisos de 72 metros útiles a 170.000 euros".

Podemos ha tenido la mano al PSOE para elaborar una ley regional de vivienda y elevarla a la Asamblea, aprovechando que el PP no llega a la mayoría de 23 diputados para sacar adelante las votaciones. “Vamos a elaborar entre todos y con los colectivos sociales, con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y con el sindicato de inquilinos, un decreto que sí que aborde las necesidades de la gente, que promueva la vivienda de promoción pública y la vivienda de protección oficial”.