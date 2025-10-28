Miras confirma que en Murcia no habrá adelanto electoral y aplaude a Guardiola por su "valentía" frente a PSOE y Vox

Las claves nuevo Generado con IA Fernando López Miras descarta un adelanto electoral en la Región de Murcia, a diferencia de su compañera de partido, María Guardiola, en Extremadura. López Miras aplaude la decisión de Guardiola de convocar elecciones anticipadas en Extremadura, destacando su "valentía" frente al bloqueo de PSOE y Vox. El presidente murciano asegura que el PP seguirá gobernando en solitario en la Asamblea Regional y buscará la mayoría absoluta en las próximas elecciones.

El popular Fernando López Miras ha aplaudido públicamente la decisión de su compañera de partido y presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de adelantar las elecciones autonómicas. A juicio del presidente de la Región de Murcia, la jefa del Ejecutivo extremeño ha actuado con "coherencia" al anticipar la convocatoria de los comicios el próximo 21 de diciembre.

"La coherencia es lo mínimo que se le debe pedir a un político, aunque ahora parezca que eso no se lleve viendo la actualidad nacional", tal y como ha reflexionado López Miras, sobre la decisión de Guardiola de convocar los comicios después de que Vox y PSOE bloqueasen los próximos presupuestos autonómicos de la Junta de Extremadura.

El escenario de un adelanto de las autonómicas en la Región de Murcia, en sintonía con la estrategia de Génova que no descarta plantear un superdomingo electoral, con Andalucía y Castilla y León, para escenificar la hegemonía territorial del PP sobre el PSOE, no se producirá en la comunidad murciana.

Una fuente de primer nivel en el Palacio de San Esteban descarta el adelanto electoral en Murcia a preguntas de EL ESPAÑOL: "El presidente se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre este asunto y ha descartado de plano un adelanto electoral, tenemos unos presupuestos aprobados hace poco más de tres meses".

Fernando López Miras, este martes, en un foro de La Opinión, defendiendo el adelanto electoral en Extremadura.

De modo que López Miras mantendrá su hoja de ruta para agotar la actual legislatura, y que el PP siga gobernando en solitario con 21 parlamentarios en la Asamblea Regional, con el objetivo de buscar en la próxima convocatoria electoral la mayoría absoluta: 23 diputados.

"Un político tiene que ser coherente y tiene que ser previsible", tal y como ha zanjado el presidente de la Región de Murcia, acompañado por el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, en la inauguración del foro: ‘Una Región más segura: nueva Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana’, organizado por el diario La Opinión.

López Miras ha defendido la decisión de su compañera Guardiola frente a la 'pinza' política y contra natura que ejercen PSOE y Vox ante al PP de Extremadura. "Los políticos del Partido Popular decimos que sin presupuestos no se puede gobernar y hay que ser consecuente con lo que se dice", según ha recalcado, en clara alusión a la situación de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, sin un proyecto claro de Presupuestos Generales del Estado en el horizonte.

'Pinza' política

"Si Vox y PSOE en Extremadura, lo que quieren es bloquear a su comunidad, bloquear los presupuestos y bloquear al Gobierno extremeño, pues con coherencia, ejerciendo valentía y liderazgo, lo que ha hecho la presidenta de Extremadura es dar voz a sus ciudadanos para que ellos decidan. La oposición ya ha decidido, el PSOE y Vox han apostado por un bloqueo, que no haya presupuesto y que no se pueda gobernar. Ahora, vamos a ver qué dicen los extremeños".

López Miras también ha refrendado su apoyo a la presidenta de Extremadura en su cuenta personal de X donde ha publicado el siguiente mensaje: "María Guardiola es sinónimo de liderazgo, de trabajo incansable y de futuro para Extremadura. Siempre ha defendido a los extremeños donde ha hecho falta. Los que la conocemos, lo sabemos. Todo mi apoyo, querida".