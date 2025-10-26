Más de 2.000 personas llenan el cementerio de San Javier para sumergirse en el Don Juan Tenorio escrito por Zorrilla

Las claves nuevo Generado con IA Más de 2.000 personas asistieron al evento inmersivo de Don Juan Tenorio en el Cementerio de San Javier. El espectáculo fusiona la obra de Zorrilla con el entorno del cementerio, creando una experiencia única de reflexión y memoria. La representación, que involucró a más de 200 participantes, incluyó música coral e instrumental, iluminada por 10.000 velas. El montaje se centró en la redención y el perdón, destacando la última parte de la obra con Don Juan Tenorio y Doña Inés.

Don Juan Tenorio no pasa de moda. El Ayuntamiento de San Javier ha informado de que más de 2.000 personas han asistido a esta experiencia inmersiva única y que cada año convierte en un escenario el Cementerio San Francisco Javier, para que actores y músicos, entre otros perfiles profesionales, puedan dar vida al célebre texto escrito por José Zorrilla en 1844.

"Ha sido una noche que fusiona el valor literario de la obra de José Zorrilla con un entorno singular: la necrópolis sanjaviereña, convertida en un espacio de reflexión, memoria y relevancia que otorga una dimensión especial a la obra, que trasciende la mera representación teatral, haciendo que el público viva una experiencia inmersiva, sintiendo cómo el marco del camposanto hace resonar los temas de la obra.", según ha reflexionado el concejal de Cultura, David Martínez.

"Toda una suerte de diálogo entre lo humano y lo espiritual que encuentra aquí su escenario natural. Una auténtica superproducción en la que participan más de 200 personas de distintos colectivos culturales del municipio, la Región de Murcia y Alicante".

Las colas para la visita previa a la representación teatral que tiene lugar junto al muro sur del camposanto, se prolongaban hasta el Museo de San Javier, en pleno corazón urbano de la localidad. El espectáculo merecía la pena porque el cementerio estaba caracterizado para la ocasión: iluminado por 10.000 velas, con altares con imágenes religiosas, reproducciones de grandes pinturas religiosas de la historia del arte...

Más de 2.000 personas asistieron a la representación de Don Juan Tenorio. Pepe H.

Entre mausoleos, tumbas y nichos de los mejores mármoles, se daba cita un público en el que había gente de todas las edades, desde adolescentes a niños, incluso familias enteras dispuestas a sumergirse en este espectáculo: 'Don Juan Tenorio. Sueño y realidad en el cementerio de San Javier',

Desde el Orfeón Murciano a la Campana de Auroros de Torres de Cotillas, pasando por la Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani, entre otros, los espectadores pudieron disfrutar de una experiencia cultural que se prolongó dos horas. "Esta superproducción es único e incomparable en toda Europa".

La obra de teatro volvió a correr a cargo del Grupo de Teatro San Javier, dirigido por José Antonio Navas. "En mi opinión, este evento nos hace diferentes, no solo por el público que arrastra, procedente de distintos rincones del país, sino porque une a todo un pueblo en torno a la cultura, convertida en oración a los que no están", subraya el concejal de Cultura.

Dos actrices durante la representación que acogió el cementerio. Pepe H.

El espectáculo comienza antes de la representación teatral, con un recorrido por el cementerio, siguiendo la estela de miles de velas y decenas de altares con imágenes religiosas, reproducciones de pinturas religiosas. Todo ello, con música instrumental y coral que pone la banda sonora a un recorrido entre tumbas y panteones una experiencia inmersiva para el público asistente.

El montaje se centra en la última parte de la obra protagonizada por Don Juan Tenorio y Doña Inés, haciendo especial hincapié en la redención y el perdón.

El edil David Martínez avanza que el Ayuntamiento seguirá "apostando" por este proyecto cultural que suma doce ediciones, para "hacerlo crecer, evolucionar y enriquecerlo con nuevas aportaciones artísticas".