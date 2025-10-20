El Ayuntamiento de San Javier pone en marcha un punto de atención para afectados por la dana y por el corte de agua

Punto de atención habilitado por el Ayuntamiento sanjaviereño para atender y asesorar a vecinos afectados por las inundaciones y el corte de agua derivados de la dana 'Alice'. Ayto. San Javier

Más de 100 personas se han pasado por el punto de atención que ha habilitado el Ayuntamiento de San Javier para ayudar a los vecinos afectados por las inundaciones y por el corte de agua ocasionados por la dana 'Alice'. Este servicio de asesoramiento sobre ayudas y reclamaciones por daños, estará abierto de 9 a 14 horas, en la primera planta del Consistorio, durante todos los días que sea necesario.

Los usuarios han acudido en su mayoría por daños ocasionados por la inundación de sus hogares y también han presentado una reclamación por el corte en el suministro de agua potable. Dos funcionarias se ocupan de informar a los afectados sobre las ayudas estatales a las que pueden acogerse, para cumplimentar de manera digital con firma electrónica a través de la página web: www.proteccioncivil.es/asyudas/lineas-de-ayuda.

A los vecinos que no disponen de firma digital, se les proporciona la solicitud y se ofrece información y ayuda para que la puedan presentar por el registro municipal del Ayuntamiento, junto a la documentación requerida en la convocatoria, como el recibo del IBI y otros documentos que certifiquen la propiedad en cuestión. Las ayudas estatales disponibles afectan únicamente a las viviendas, por lo que los daños en los vehículos se dirigen a las aseguradoras o al Consorcio de Compensación de Seguros.

En cuanto a la falta del suministro de agua potable y a los daños que haya podido ocasionar la dana, ya sea en negocios o en viviendas particulares, el Ayuntamiento gestiona en este punto de atención los expedientes de las reclamaciones dirigidos a la Delegación del Gobierno.