El Ayuntamiento de San Javier pone en marcha un punto de atención para afectados por la dana y por el corte de agua
Este servicio de asesoramiento sobre ayudas y reclamaciones por daños, estará abierto de 9 a 14 horas, en la primera planta del Consistorio.
Las claves
Más de 100 personas se han pasado por el punto de atención que ha habilitado el Ayuntamiento de San Javier para ayudar a los vecinos afectados por las inundaciones y por el corte de agua ocasionados por la dana 'Alice'. Este servicio de asesoramiento sobre ayudas y reclamaciones por daños, estará abierto de 9 a 14 horas, en la primera planta del Consistorio, durante todos los días que sea necesario.
Los usuarios han acudido en su mayoría por daños ocasionados por la inundación de sus hogares y también han presentado una reclamación por el corte en el suministro de agua potable. Dos funcionarias se ocupan de informar a los afectados sobre las ayudas estatales a las que pueden acogerse, para cumplimentar de manera digital con firma electrónica a través de la página web: www.proteccioncivil.es/asyudas/lineas-de-ayuda.
A los vecinos que no disponen de firma digital, se les proporciona la solicitud y se ofrece información y ayuda para que la puedan presentar por el registro municipal del Ayuntamiento, junto a la documentación requerida en la convocatoria, como el recibo del IBI y otros documentos que certifiquen la propiedad en cuestión. Las ayudas estatales disponibles afectan únicamente a las viviendas, por lo que los daños en los vehículos se dirigen a las aseguradoras o al Consorcio de Compensación de Seguros.
En cuanto a la falta del suministro de agua potable y a los daños que haya podido ocasionar la dana, ya sea en negocios o en viviendas particulares, el Ayuntamiento gestiona en este punto de atención los expedientes de las reclamaciones dirigidos a la Delegación del Gobierno.