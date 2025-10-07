La industria de alimentación y bebidas de Murcia aterriza en la feria Anuga tras batir su récord de ventas al exterior: 2.000M

La industria de la alimentación y de las bebidas con sello de la Región de Murcia se está promocionando en Anuga: la feria más grande del mundo que se celebra en Colonia hasta este miércoles, para dar a conocer las últimas tendencias que lideran el sector y que es capaz de congregar a profesionales de 200 países.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha desplazado hasta la ciudad alemana para escenificar su apoyo a un sector que ha superado por primera vez los 2.000 millones de euros en ventas al exterior, lo que supone un incremento del 4,65% durante los primeros siete meses del año, respecto al mismo periodo del año 2024.

Por productos, destacan la exportación de conservas y zumos, que suponen casi un tercio de las ventas al exterior, seguidas de los productos cárnicos, los chocolates, los vinos o el pescado. Por destinos, Francia se consolida como el primer mercado de esta rama de actividad de las empresas murcianas, seguida de Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Alemania.

“Gracias a nuestras empresas de alimentación, la Región de Murcia está en todo el mundo”, según ha afirmado López Miras, al tiempo que ha calificado a estas compañías como “grandes embajadoras de la marca Región de Murcia y de la marca España".

La industria de alimentación y bebidas de la #RegióndeMurcia bate récords y supera los 2.000 millones de euros en ventas al exterior.



El sector muestra estos días su fortaleza en Alemania.



Desde la feria internacional #Anuga 2025, nuestros productos se proyectan al mundo. pic.twitter.com/oINPE3QkZY — Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 6, 2025

Un total de 60 empresas componen la delegación murciana que está presente en Anuga y que contarán con un stand institucional de 74 metros cuadrados, para desarrollar reuniones de trabajo, presentar productos y realizar demostraciones durante todas las jornadas de una feria que congrega a 140.000 visitantes, para conocer lo último en la industria de alimentos y bebidas.

"Desde la feria internacional Anuga 2025, nuestros productos se proyectan al mundo", según ha destacado López Miras, poniendo en valor los últimos datos que arrojan estas compañías. "El sector muestra estos días su fortaleza en Alemania". "Este sector no para de crecer y de generar oportunidades”.

Prueba de ello es que el dinamismo de las ventas de las empresas de alimentación y bebida murcianas se ha extendido a países como Canadá o México.

“Desde el Gobierno de la Región de Murcia vamos a seguir apoyando al sector”, tal y como se ha comprometido el presidente regional. “Este mismo año, lanzamos una línea de ayudas de 24 millones de euros que han llegado a 36 industrias de la alimentación y han generado una inversión de más de 120 millones de euros”.