Aedas Homes anuncia que la primera fase del residencial Gaudia en Murcia se entregará a principios del año próximo

El residencial Gaudia en Murcia cuenta con una piscina en la azotea. Aedas Homes

La promotora de viviendas Aedas Homes ha anunciado que durante la primera mitad de 2026 comenzará la entrega de la primera fase de la promoción Gaudia: su gran proyecto residencial en la capital de Murcia.

Gaudia es el primer residencial de la compañía en la zona norte de la capital del Segura y está conformado por un total 198 viviendas: 90 en la primera fase y 108 en la segunda, con zonas comunes en la cubierta, con una piscina con lounge con cocina comunitaria; y en la planta baja, otra piscina, con zona wellness, gimnasio y club social totalmente equipados.

Luis Miguel Molla, gerente de promociones de Aedas Homes, subraya que “Gaudia es la primera entrega de la promotora en Murcia y supone la culminación de un gran trabajo de años".

La primera fase de la promoción que está co en 2026 estará operativa, está compuesta por 90 viviendas sostenibles -con calificación energética doble A- con garaje, trastero, grandes terrazas y una amplia variedad de tipologías: 1, 2, 3 y 4 dormitorios.

“Las espectaculares zonas comunes de ocio han sido una de las claves del éxito comercial de Gaudia y lo que ha enamorado a los clientes, junto a la ubicación y el cuidado de los detalles constructivos”, según destaca el gerente de promociones de Aedas Homes.

“Además, la luminosidad de las viviendas y la funcionalidad de sus espacios interiores también han gustado". De hecho, entre los compradores hay todo tipo perfiles, como parejas jóvenes o inversores, que han adquirido la oferta de pisos equipados con 1 o 2 dormitorios.

"Este residencial está situado en una excepcional ubicación, en la cotizada zona norte de Murcia. Un enclave con todos los servicios próximos, además de comercios, restaurantes, centros comerciales, colegios, institutos, oficinas y mucho más".