El PSOE de Murcia recurre a los "pseudomedios" que critica Sánchez para desgastar al PP de Miras: un juzgado lo investiga

El portal digital Las Noticias RM está en la diana de un informe del Equipo de Delincuencia Tecnológica de la Guardia Civil al que ha accedido EL ESPAÑOL y que ya obra en poder del Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena. El origen de esta investigación es una denuncia presentada por la concejal de Personal del Ayuntamiento de La Unión, Damiana García, por un delito de calumnias.

La investigación de la Guardia Civil revela que Las Noticias RM, un dominio que se define como periódico en sus perfiles de redes sociales, como Facebook, fue registrado en internet por Jesús Cobos: "militante del Partido Socialista" y “persona de confianza” de Diego Conesa durante su campaña como candidato a las elecciones autonómicas de 2019, según confirma el PSOE.

Así lo refleja el informe del Equipo@Cartagena de la Guardia Civil, encargado del asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia: “El dominio lasnoticiasrm.es fue registrado inicialmente en Piensa Solutions, junto con un servicio de parking, en fecha 21 de enero de 2022, por el cliente cuyos datos les facilitamos a continuación. Nombre: Jesús Cobos […]”.

Tal dato ha llevado a convocar una rueda de prensa de urgencia al Partido Popular murciano, para denunciar a través de su vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral, Joaquín Segado, que el PSOE ha “financiado con dinero público” un “pseudomedio” para “buscar en las cloacas insidias, mentiras y falsedades” contra el PP de la Región de Murcia y el Gobierno que preside Fernando López Miras.

Segado ha asegurado que el PP tiene constancia de que el PSOE, a través de la asignación que recibe su grupo parlamentario en la Asamblea Regional, se ha dedicado a destinar 45.000 euros anuales "de dinero público" a LasNoticiasRM, desde el año 2022.

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral, Joaquín Segado, este viernes, justo antes de comenzar la rueda de prensa que los populares han convocado con urgencia. Badía

“Recuerdo ahora las palabras de Pedro Sánchez, presentándose como víctima de los pseudomedios”, tal y como ha subrayado el vicesecretario, justo antes de pedir al actual secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, que ofrezca explicaciones de “todos los que están detrás que han firmado los pagos a ese fontanero [Jesús Cobos]".

El origen de esta investigación se remonta al 12 de septiembre de 2024, tal y como refleja el informe al que ha accedido este diario. El Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena solicitó a la Guardia Civil “identificar a los responsables y titulares de la página LasNoticiasRM y El Buzón del Señor X [que figura en la esquina superior derecha de ese portal]”.

La decisión del magistrado de movilizar a la Guardia Civil se debió a una publicación que había sido denunciada, por un delito de calumnias, por la concejal de Personal de La Unión, Damiana García. “El día 16 y 17 de enero de 2024, se realizó desde la página de Las Noticias RM la publicación del contenido denunciado sobre una concejal de la localidad de La Unión”.

La citada edil había denunciado una noticia con este titular: “La Concejal de Personal de La Unión obtiene plaza de funcionaria interviniendo en el proceso de selección”.

A continuación había dos sumarios: “Damiana García (PP) obtiene plaza de funcionario como auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de La Unión e interviene en el proceso al aprobar la lista de personas admitidas de la que ella misma formaba parte y del que finalmente obtendría la plaza”. “Expertos jurídicos consultados por LasNoticiasRM nos indican que Damiana García debería haberse inhibido en el proceso”.

La noticia denunciada por la concejal Damiana García.

El Equipo de Delincuencia Tecnológica de Cartagena escudriñó quién o quiénes estaban detrás de ese dominio registrado por Piensa Solutions y detectaron tres cambios en la identificación del mismo. En concreto, primero pasó de Jesús Cobos, "militante del PSOE", a Maruja Gamallo y los investigadores detectaron una supuesta irregularidad que exponen en su informe:

“Se ha realizado búsqueda en bases policiales de la persona Maruja Gamallo, con DNI X, desprendiéndose que esta identidad no existe. Aportan que el pago de este dominio se realizó por TPV con los números de tarjeta".

“Se hace constar que el registro de dominio de Las Noticias RM que aporta Piensa Solutions, su primer registro consta a nombre de Jesús Cobos, aportando la IP, tras el cambio que aporta esta mercantil a nombre de Maruja Gamallo (persona que no existe en bases), aportan la misma IP que en el alta de Jesús Cobos”.

Posteriormente, de la inexistente Maruja Gamallo, Las Noticias RM pasó a Carmen García Jiménez, y los investigadores detectaron otro dato que les llamó la atención: "Que la persona de Jesús Cobos Tubilla reside en el mismo domicilio que Carmen García, por lo que pudiera ser la pareja de ésta, desconociendo si esta persona tendría alguna implicación en los hechos”.

De modo que el informe de la Guardia Civil concluye que “en base a lo aportado por las diferentes solicitudes, de la investigación se desprende que Carmen García Jiménez es la presunta autora de un delito de calumnias”. De hecho, este diario ha accedido a un auto judicial por el que esta mujer ha sido citada a declarar, "en calidad de investigada", el próximo 23 de octubre.

El vicesecretario de Organización, Joaquín Segado, asegura que las diligencias judiciales han continuado y apuntan a que el PSOE se ha dedicado a “pagar con dinero público a fontaneros, para atacar al Partido Popular de la Región de Murcia con un pseudomedio”.

Segado ha avanzado que los servicios jurídicos "están estudiando el alcance de esta trama”, para valorar si el Partido Popular ejerce acciones legales, al margen de las diligencias judiciales abiertas por un delito de calumnias contra la concejal popular de La Unión, con el objetivo de aclarar qué cargos del PSOE están detrás de los pagos; cuánto dinero público se ha abogado a Piensa Solutions y si hay ayuntamientos con alcaldes socialistas que también han realizado pagos.

Basta con ojear la portada de Las Noticias RM para comprobar el tono de los titulares para el Gobierno regional que lidera el PP: 'La Región de Murcia a la cola en el pago a proveedores con más de 52 días de demora'; 'La Región de Murcia, a la cola en inversión social, sanidad y educación'; 'Inma Sánchez exige a López Miras aceptar la quita de deuda estatal'; 'Elena Casado acusa al PP de difundir bulos y aterrorizar a las víctimas de violencia machista'...



"Estamos ante unos hechos muy graves de los que desconocemos su alcance real”, según ha reflexionado Segado. Un portavoz del PSOE desmiente que hayan financiado noticias con la asignación que recibe su grupo parlamentario en la Asamblea Regional, con el objetivo de desgastar al PP murciano de López Miras: "No se pagaba a nadie por escribir nada para el Partido Socialista".

Este portavoz del PSOE precisa que "no estaba contratado" ningún miembro de Piensa Solutions. "Solo se pagó y se facturaban servicios puntuales de gestión de redes sociales, de medición de impacto en redes o de seguridad digital". A partir de junio de 2024, "cesaron" las contrataciones de esos "servicios concretos" que supuestamente prestarían Carmen García o Jesús Cobos, este último, "sin ningún cargo a nivel regional dentro del partido". "Es un activista".