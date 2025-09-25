Miras afirma que el turismo vive "el mejor momento" de su historia: 500.000 visitas a la Región de Murcia este verano

Unos músicos durante el acto organizado por el Gobierno regional en Cartagena, este jueves, para conmemorar el Día Mundial del Turismo. CARM

Casi medio millón de turistas visitaron la Región de Murcia solo durante los meses de julio y agosto. Este dato que se ha conocido este jueves, durante la celebración del Consejo de Gobierno en Cartagena, ha llevado al presidente autonómico, Fernando López Miras, a asegurar que el sector turístico de la comunidad murciana "está viviendo el mejor momento de toda su historia".

López Miras ha remarcado que la Región de Murcia está registrando en lo que va de año, "su mayor número histórico de pernoctaciones, de empleos y de oportunidades generadas por ese verdadero motor económico que es el turismo”.

El presidente murciano ha aprovechado su presencia en Cartagena, uno de los motores turísticos de la comunidad por sus playas, su patrimonio histórico, su oferta cultural y su gastronomía, para participar en una acción turística promocional organizada en el centro de la ciudad portuaria con motivo del Día Mundial del Turismo que se conmemora el 27 de septiembre.

"Trabajamos junto al sector turístico para seguir impulsando este motor económico fundamental", tal y como se ha comprometido López Miras, en alusión al Pacto por el Turismo de la Región de Murcia, firmado por el Gobierno regional y que está dotado con 6 millones de euros, para poner en marcha medidas de promoción de destinos turísticos y apoyo de empresas.

De hecho, uno de esos actos promocionales es el evento que este jueves se ha celebrado en Cartagena y que ha incluido un pasacalles por el centro de la ciudad, con actores y músicos vestidos con trajes de profesiones relacionadas con el sector turístico.

Uno de los momentos del acto de promoción turística que se ha celebrado en Cartagena. CARM

La apuesta del Gobierno murciano por el turismo se mantiene constante. Prueba de ello es que la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas participa en el cuarto Taller Temático Interregional (ITW4) del proyecto europeo SlowDown que se celebra esta semana en el condado de Galway (Irlanda).

Esta cita reúne a representantes de nueve países europeos comprometidos con la mejora de las políticas públicas en materia de turismo sostenible y de proximidad. “Murcia continúa desempeñando un papel activo dentro del consorcio, compartiendo nuestras buenas prácticas en desarrollo turístico sostenible y participando en los espacios de creación conjunta que ofrece este tipo de iniciativas europeas”, según destaca la directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte.