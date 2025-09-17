Miras inaugura la Cumbre Europea de Economía Social y apela a construir los "cimientos" de la UE sobre este sector

López Miras, este miércoles, durante la inauguración de la Cumbre Europea de Economía Social 2025 en Murcia. CARM

Fernando López Miras ha sacado pecho por los números que arroja la economía social en la Región de Murcia: 2.500 empresas y cerca de 100.000 empleos. “Estamos convencidos de que la Europa del mañana debe construirse sobre los cimientos de la economía social”, tal y como ha destacado el presidente murciano, este miércoles, en la inauguración de la Cumbre Europea de Economía Social 2025.

“Que Murcia acoja una cumbre como ésta no es casualidad”. “Es un reconocimiento al trabajo que esta tierra viene realizando desde hace décadas, para consolidar un modelo económico diferente: un modelo que antepone a las personas y al territorio frente a la lógica exclusiva del beneficio inmediato”, según ha reflexionado López Miras

La Cumbre Europea de Economía Social 2025 reúne en la capital del Segura a responsables políticos europeos, entidades internacionales y representantes del tejido cooperativo y empresarial. A juicio del presidente de la Región de Murcia, este evento supone una "gran oportunidad" porque su celebración coincide con el momento en el que la Unión Europea está evaluando su Plan de Acción de Economía Social hasta 2030 y el Marco Financiero Plurianual.

"Esos procesos van a marcar el futuro de nuestras empresas y organizaciones en la próxima década. Por eso, los debates que se están desarrollando aquí son tan relevantes", según ha insistido el popular López Miras, en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia.

El presidente de la Región (c) en una foto de familia con los asistentes a la cumbre. CARM

El presidente murciano considera que este sector tiene garantizado su futuro porque su modelo se levanta sobre un “empleo de calidad" y apuesta por la "cohesión social y sostenibilidad”.

La Región de Murcia lidera la creación de cooperativas por habitante, tal y como ha recordado López Miras. "Sólo en los últimos diez años, hemos constituido más de 1.700 empresas de economía social, casi 600 de ellas en el periodo 2021-2024, coincidiendo con la vigencia del V Pacto de Economía Social”.

El Palacio de San Esteban suma seis pactos firmados con el sector de la economía social. El sexto acuerdo, cuenta con una dotación de 55 millones de euros, un periodo de vigencia de 2025 a 2028 y su objetivo es crear más de 6.000 empleos de calidad, así como una apuesta por nuevas actividades económicas en territorio murciano.

“Somos pioneros en España en el impulso de estos pactos y somos la única comunidad autónoma de España que ya cuenta con seis”. "Tenemos la capacidad de llegar a acuerdos y lograr entre todos que la economía social avance”, según sostiene el dirigente murciano.