El presidente del TSJ en Murcia pide "medidas urgentes" a Bolaños para acabar con el "déficit histórico de jueces"

La resolución de procesos legales en la Región de Murcia suele demorarse mucho más que la media del resto del país. Basta con consultar las dos últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para corroborar que el panorama es preocupante.

En 2023, los juzgados murcianos se situaron como los más lentos de toda España, ya que ese año se cerró con 179.188 pleitos y litigios sin resolver: un 27% más que en 2022. En 2024, el año se cerró con la Región de Murcia volviendo a liderar el top de retrasos judiciales, con 206.805 procedimientos pendientes de resolución.

Tales estadísticas obedecen -en gran parte- a "un déficit histórico en materia de plazas judiciales", tal y como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Luna, le ha trasladado personalmente al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Luna se ha reunido este viernes con Bolaños y no ha dudado un segundo en reclamar "medidas urgentes" a uno de los pesos pesados del Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha lanzado un comunicado contundente:

"El presidente reclama al ministro medidas urgentes para acabar con el déficit histórico de jueces en la Región". "Manuel Luna expone al titular de Justicia la necesidad de crear 22 nuevas unidades judiciales en 2026 para la puesta en marcha de la segunda fase de los Tribunales de Instancia".

Además, otra de las explicaciones del atasco monumental que sufren los pleitos en algunos juzgados de la comunidad autónoma, se debe a infraestructuras que duermen el sueño de los justos y eso también lo recoge el comunicado posterior a la reunión entre el presidente del TSJRM y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes:

"También insiste en desbloquear proyectos de infraestructuras clave y en consolidar avances en mediación y digitalización".

Defender los derechos de los niños y niñas que llegan solos a España es defender nuestra dignidad como país.



El verdadero problema sigue siendo que el PP tolere y haga suyo el discurso racista y xenófobo de Vox. pic.twitter.com/QB5Sb5lTLx — Félix Bolaños (@felixbolanosg) September 12, 2025

Félix Bolaños ha tomado nota de Manuel Luna, pero de su visita a Murcia para reunirse con el presidente del TSJRM y asistir a la toma de posesión de Francisco Lucas, como nuevo delegado del Gobierno, el ministro solo ha destacado en su cuenta personal de X [antes Twitter] el preocupante aumento de la tensión social que Vox está generando con sus políticas migratorias -marcadas por la ideología de ultraderecha-.

"Defender los derechos de los niños y niñas que llegan solos a España es defender nuestra dignidad como país", tal y como ha subrayado el ministro, haciendo alusión a la polémica concentración que convocó el partido de Santiago Abascal, frente al centro de menas de Santa Cruz, sin haber pedido los permisos que marca la legislación.

"El verdadero problema sigue siendo que el Partido Popular tolere y haga suyo el discurso racista y xenófobo de Vox", según ha apostillado.