El PP critica el "vergonzoso" acto de Vox en un centro de menas de Murcia, saldado con un encontronazo con Podemos

El PP ha calificado de "vergonzoso" el acto organizado por Vox sin ninguna autorización, en el centro de menores de Santa Cruz, para inculcar sus políticas migratorias a costa de tensar la convivencia en Murcia, como ya ocurrió con los graves incidentes que se produjeron en Torre Pacheco, por la convocatoria de cacerías a inmigrantes, como venganza por la paliza que un pensionista del pueblo recibió de un marroquí.

"Es vergonzoso e indecente, desde el punto de vista político, que un partido como Vox haga una convocatoria en la puerta de un Centro de Menores con el único objetivo de generar tensión social”, tal y como ha reprochado el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia, Joaquín Segado .

“Que se ponga en el punto de mira y que se criminalice a niños y menores acogidos en un centro es una enorme irresponsabilidad”, según ha proseguido Segado, en la rueda de prensa que ha convocado este miércoles, a raíz del enfrentamiento dialéctico -con insultos- que han protagonizado representantes de Vox y Podemos en el centro de menas de la pedanía murciana de Santa Cruz.

"Detrás de las puertas de ese centro, lo que hay son niños y adolescentes, todos menores de edad, españoles y extranjeros, que están acogidos porque ni tienen una casa donde vivir, ni su familia está en disposición de acogerlos o darles una educación”, tal y como ha recordado Segado, para poner cordura a la situación. “Utilizar a esos menores para sacar provecho electoral, generar conflicto e inseguridad como ha hecho Vox es una indecencia política”.

Durante toda la concentración cargos de Vox como Samuel Vázquez o Luis Gestoso se han acercado a nuestro grupo para insultar y amenazar, sin que nadie les detuviera ni les pidiera ninguna identificación.

El conflicto se empezó a vislumbrar este martes, cuando la Delegación del Gobierno movilizó a la Guardia Civil para impedir una concentración promovida por el partido de ultraderecha en Santa Cruz, frente al centro de menores extranjeros no acompañados -menas-: "Dicha convocatoria, que se ha difundido por redes sociales, no ha sido solicitada oficialmente por los cauces establecidos, y por lo tanto, es ilegal y podría incurrir en un delito de odio".

El partido de Santiago Abascal cambió el guion y anunció una comparecencia ante los medios de comunicación, para evitar sanciones. De modo que Samuel Vázquez, portavoz nacional de Vox en temas de inmigración, se ha presentado frente al centro de menas, con José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia. Pero a la cita han acudido miembros de Podemos, como el exdiputado regional Víctor Egio.

Samuel Vázquez ha comparecido ante los medios para sacar pecho político del acuerdo de presupuestos de Vox con el PP murciano, porque ha conseguido cerrar el centro de menas para convertirlo en una residencia de ancianos. Pero durante el canutazo ante los periodistas no ha dudado en insultar a los miembros de Podemos que no paraban de chillarle: "¡Fuera, fuera...!"

"Hace unos pocos días, una niña, de 14 años, apareció a las afueras de un centro de menas, con los pantalones bajados, sangrando, después de una terrible violación", tal y como ha denunciado Vázquez, justo antes de perder los papeles. "Ninguno de esos idiotas que hay ahí, apareció para protestar. Cuando violan a una niña, esos idiotas que están ahí nunca están [...]".

Ni unos ni otros han bajado el tono, hasta que Samuel Vázquez ha decidido acercarse a la protesta de los morados, visiblemente acelerado, gritando: ¡Allí te quería ver yo gritar a ti, idiota!" Esta situación ha provocado que los guardias civiles desplegados se hayan colocado entre ambos bandos políticos, Vox y Podemos, para evitar que el choque dialéctico se saldara con violencia física.

La batalla se ha trasladado a las redes sociales donde Víctor Egío, exdiputado de Podemos ha publicado este mensaje en su perfil de X [antes Twitter]:

"Hoy era una obligación para cualquier defensor de la democracia y los derechos humanos estar en el centro de menores de Santa Cruz, plantando cara a los discursos de odio de Vox y su concentración ilegal. Lamentablemente la delegación del gobierno de @Lucassayala no lo ha entendido así y solo ha ordenado a la Guardia Civil identificar a los antirracistas. Mientras tanto Antelo, Samuel Vázquez y todo el Ku Klux Vox eran recibidos con una alfombra roja [...]".

El PP ha decidido convocar una rueda de prensa donde el popular Joaquín Segado le ha recordado esto a todas las formaciones políticas: “Hay determinadas líneas rojas que en política no se deberían traspasar, pero estamos viendo cómo hay partidos políticos que solo actúan por lo que les dicen las encuestas, no por el interés social”,

El partido de Santiago Abascal lleva todo el verano proyectando una imagen racista de la Región de Murcia, a costa de promover sus políticas migratorias, no solo por los incidentes vividos en Torre Pacheco, sino también por los acuerdos que Vox está cerrando en ayuntamientos donde las alcaldías del PP dependen de ellos.

Así lo demuestran las iniciativas aprobadas en varios plenos para prohibir la celebración de actos religiosos de la población musulmana, como ha ocurrido en Jumilla y en Las Torres de Cotillas.