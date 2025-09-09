El puerto de Cartagena acoge con éxito la primera operación de carga de bioGNL a un barco de suministro

Este hito supone la mayor operación de este tipo que se ha realizado hasta la fecha en nuestro país y ha sido llevada a cabo por la compañía Enagás.

La planta de regasificación del puerto de Cartagena ha albergado la primera carga de bioGNL de España a un barco de suministro, para una operación posterior de abastecimiento a un buque portacontenedor. La operación ha sido desarrollada con éxito por Enagás.

Este hito se alcanza tras la puesta en marcha del servicio de bioGNL en la planta de regasificación de Cartagena, que cuenta desde el pasado mes de julio con la certificación International Sustainability and Carbon Certification de la Unión Europea, que garantiza que la instalación cumple con todos los criterios medioambientales, sociales y de trazabilidad, establecidos por la Comisión Europea.

Esta operación ha consistido en el suministro de unos 3.500 metros cúbicos de bioGNL al barco de suministro Avenir Aspiration, fletado por Axpo, y ha sido posible gracias a la coordinación con la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC).